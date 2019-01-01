موعد مباراة مانشستر يونايتد القادمة ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي

تعرف على موعد مباراة مانشستر يونايتد القادمة ضد ليفربول في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-20، والتي سيستضيفها ملعب أولد ترافورد

أحمد جمال

يحل ليفربول ضيفًا ثقيلاً على مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد يوم الأحد 20 أكتوبر 2019 ميلادياً، الموافق 21 صفر 1441 هجرياً، وذلك في إطار الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي 2019-20.

سيدخل الشياطين الحمر المباراة وهم في حالة سيئة، خاصة في سلسلة عدم الانتصار التي شاهدوها في الثلاث جولات الأخيرة، حيث هُزموا أمام كلٌا من وست هام ونيوكاسل يونايتد، بينما التعادل الوحيد كان أمام أرسنال في الجولة السابعة، ويحتل الريد ديفيلز المركز الثاني عشر برصيد 9 نقاط فقط، حيث لم يُحقق في ثماني جولات سوى انتصارين فقط.

مانشستر يونايتد يرد على مطالب بوجبا

على الجانب الآخر يُحلق ليفربول بعيداً برصيد 24 نقطة، وبفارق ثماني نقاط كاملة عن مانشستر سيتي أقرب مُنافسيه، حيث استطاع الريدز الانتصار في جميع مبارياته في الدوري الإنجليزي 2019-20 حتى الآن، والتي كانت آخرها أمام ليستر سيتي في الجولة السابقة، وعلى الرغم من انتصار صلاح وزملائه بصعوبة إلا أنه حققوا الهدف الرئيسي من الدخول في المباراة وهو تحقيق الثلاث نقاط والابتعاد أكثر وأكثر عن المنافسين.

انتصارات متتالية ورقم مثير بركلات جزاء ليفربول

موعد مباراة مانشستر يونايتد وليفربول والقنوات الناقلة