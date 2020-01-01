موعد مباراة مانشستر يونايتد القادمة ضد لاسك والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة مانشستر يونايتد القادمة ضد لاسك في ذهاب دور 16 من الدوري الأوروبي 2019-2020، وما هي القنوات الناقلة للمباراة؟

يحل مانشستر يونايتد ضيفًا ثقيلاً على لاسك النمساوي على ملعبه لينزر يوم الخميس القادم 12 مارس 2020 ميلاديًا الموافق 17 رجب 1441 هجريًا، وذلك في دور 16 من الدوري الأوروبي 2020 .

كانت بداية الفريق النمساوي في البطولة من دور المجموعات، وتحديدًا من المجموعة الرابعة التي تصدرها على حساب منافسين أقوياء لهم باع في الدوريات الأوروبية هم سبورتينج لشبونة الذي حل ثانيًا وآيندهوفن الذي جاء في المركز الثالث وروزنبرج الذي تذيل المجموعة، وفي دور 32 أقصى لاسك ألكامار بنتيجة (3-1) كمجموع لمباراتي الذهاب والإياب.

لا يختلف طريق مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي كثيرًا عن طريق خصمه في ثمن النهائي، حيث جاء في صدارة المجموعة الثانية عشرة، لكنه سحق كلوب بروج في دور 32 بمجموع نتائج (6-1)، وذلك بعد أن تعادل في الذهاب بهدفٍ لمثله، قبل أن يغرق الفريق البلجيكي في مسرح الأحلام ويضربه بالخمسة.

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وكأن هذه المباراة كانت العودة الحقيقية للشياطين الحمر، ففي مطلع الأسبوع واجهوا مانشستر سيتي في ديربي مانشستر في الدوري الإنجليزي ، ورغم فارق المستوى بينهما إلا أن اليونايتد نجح في زيادة آلام الجار الذي يمر بظروف لا يحسد عليها، وفاز عليه معلنًا أن مانشستر حمراء.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد لاسك في ثمن نهائي الدوري الأوربي ، وما هي القنوات الناقلة للمباراة.

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