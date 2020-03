موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد ديربي كاونتي، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

أبانوب صفوت

يحل مانشستر يونايتد ضيفًا ثقيلًا على ديربي كاونتي، في المباراة التي ستجمع بين الطرفين يوم الخميس المقبل 4 مارس الموافق 9 رجب 1441 هجريًا، وذلك في إطار لقاءات الجولة الخامسة من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ستشهد المباراة بعض اللحظات العاطفية مثل المشاركة المتوقعة لواين روني ضد فريقه القديم بعد أن انضم لصفوف ديربي كاونتي مع بداية هذا العام، عقب انتهاء فترة احترافه في الدوري الأمريكي بصفوف فريق دي سي يونايتد.

يسعى ديربي كاونتي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تكرار نفس المفاجأة التي حققها الفريق بقيادة لامبارد في مسابقة الكأس أيضًا، عندما أجبره على التعادل على ملعب أولد ترافولد قبل أن يتفوق بركلات الجزاء في ليلة تاريخية لن تنسى.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد ديربي كاونتي، القنوات الناقلة وأكثر..

الغيابات والتشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد

سيتواصل افتقاد مانشستر يونايتد لخدمات الفرنسي بول بوجبا للإصابة، وعدا ذلك لن يفتقد الشياطين الحمر لأي لاعب آخر عن مواجهة ديربي كاونتي في الكأس.

من المنتظر أن يواصل النرويجي سولشاير اعتماده على طريقة 4/3/1/2 ولكن مع منح بعض اللاعبين الاحتياطيين للفرصة مثل روميرو، ويليامز وإيجالو.

التشكيل | 4-3-1-2

سيرجيو روميرو

براندون ويليامز - إيريك بايلي - هاري ماجواير - آرون بيساكا

سكوت ماكتوميناي - نيمانيا ماتيتش - فريد

خوان ماتا

أوديون إيجالو - أنتوني مارسيال

يفتقد ديربي كاونتي لخدمات ريتشارد كيوغ وكريستيان بيليك للإصابة، عدا ذلك لن يغيب أي لاعب من الفريق عن المواجهة الصعبة التي تنتظره ضد مانشستر يونايتد يوم الخميس المقبل.

من المتوقع أن يواصل فيليب كوكو اعتماده على طريقة 4/2/3/1، بتواجد بن هامر في حراسة المرمى، أمامه الرباعي بوجلي، ويسدوم، كلارك وفورسيث، وفي الوسط الثنائي جاسون نايت وماكس بيرد، في المقدمة واجهورن ولورانس على الأطراف، واين روني وأمامه كريس مارتن.

“This is one you look forward to and I will have all the family coming down for it so it will be good.”



🗣️ @TomLawrence99