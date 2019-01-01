موعد مباراة مانشستر يونايتد القادمة ضد نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

تعرف على موعد مباراة مانشستر يونايتد القادمة في الدوري الإنجليزي ضد نيوكاسل، وذلك بعد الهزيمة المفاجئة من واتفورد، وما هي القنوات الناقلة؟

مُنيّ مانشستر يونايتد بهزيمة مفاجئة ومخيبة للآمال للغاية على يد مضيفه واتفورد بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت لحساب الجولة الثامنة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

هذه الهزيمة اوقفت المسيرة المميزة لأولي جونار سولشاير في تدريب الشياطين الحمر في الآونة الأخيرة، إذ قاد المدرب النرويجي فريقه لانتصارين عريضين على مانشستر سيتي وكذلك توتنهام، قبل أن يتعادل مع إيفرتون الأسبوع الماضي.

الهزيمة ستزيد الضغوط على عاتق المدرب ولاعبيه، إذ سيكون لزامًا عليهم الانتصار لإصلاح الأوضاع، وذلك عندما يلتقون في الجولة المقبلة مع نيوكاسل يونايتد، في المباراة المقرر لها مساء 26 ديسمبر 2019 ميلاديًا، الموافق 29 ربيع الآخر 1441 هجريًا.

ند المانيو لن يكون خصمًا سهلًا، فنيوكاسل تطور في المباريات الأخيرة وحقق عددًا من الانتصارات حسنت من ترتيبه في جدول البريميرليج، إذ أصبح يقطن في المركز التاسع برصيد 25 نقطة.

الفريق الذي يقدوه أسطورة مانشستر يونايتد السابق، ستيف بروس، يتساوى في النقاط مع الشياطين الحمر، مما يُنبئ بأن تكون المباراة بينهما في قمة الإثارة والمتعة، في ليلة من ليالي البوكسينج داي الشهير، بالمباراة التي ستقام على ملعب الأولد ترافورد.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل والقنوات الناقلة..

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موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل والقنوات الناقلة