تعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في نصف نهائي كأس الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستقبل ملعب ويمبلي، مباراة هامة وقوية ينتظرها الكثير من عشاق الكرة الإنجليزية، والتي ستجمع بين مانشستر سيتي وتشيلسي، ضمن مباريات نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

مباراة ستحمل الكثير بالنسبة للفريقين، إذ يسعى مانشستر سيتي، لتأكيد تفوقه المحلي في السنوات الأخيرة، ومصالحة جماهيره بالاقتراب من لقب جديد، بعد توديع دوري أبطال أوروبا، على يد ريال مدريد.

أما تشيلسي، فيمر بموسم صعب على مستوى الدوري، فيريد مصالحة الجماهير بالاقتراب من لقب جديد هذا الموسم، وقد يساعده في المشاركة ببطولة أوروبية الموسم المقبل.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي، في كأس الاتحاد الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي 2023-2024؟

موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2023-2024 هو يوم السبت 20 أبريل 2024، على ملعب ويمبلي .

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام 18:45 بتوقيت مصر، 19:45 بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي 2023-2024؟

تذاع مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، يمكنك مشاهدة المباراة على شاشتها.

وخصصت الشبكة قناة beIN Sports HD 1 لنقل مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي.

هواة البث المباشر يمكنهم فعل ذلك عبر تطبيق TOD.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب مانشستر سيتي - تشيلسي السبت 20 أبريل 2024،

18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports HD 1 ويمبلي

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام تشيلسي في كأس الإنجليزي 2023-2024:

التشكيل| 4-3-3 حراسة المرمى إيدرسون خط الدفاع كايل ووكر - جون ستونز - روبن دياش - يوشكو جفارديول خط الوسط رودري - كيفن دي بروينه - ماتيو كوفاتشيتش خط الهجوم دوكو - فيل فودين - إرلينج هالاند

تشكيل تشيلسي المتوقع أمام مانشستر سيتي في كأس الإنجليزي 2023-2024: