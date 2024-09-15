تعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي وإنتر في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستقبل ملعب الاتحاد، قمة من قمم الكرة الأوروبية، والتي ستجمع مانشستر سيتي مع إنتر، في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا 2024-2025 بثوبه الجديد.

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وتغير نظام دوري أبطال أوروبا، والذي يشارك فيه 36 فريقًا، سيتم تقسيمهم إلى 4 تصنيفات وسيلعب كل فريقين من كل تصنيف سويًا بنظام الذهاب والإياب، ويتأهل أصحاب المراكز من الأول إلى الثامن يتأهلون مباشرة إلى الدور الثاني، وأصحاب المراكز من 9 إلى 24 فيخوضون ملحقًا بنظام الذهاب والعودة لتحديد 8 فرق تشارك في الدور الثاني إلى جانب المتأهلين الثمانية.

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مانشستر سيتي، يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة ويهدف لمواصلة البداية القوية للموسم الحالي، وتأكيد أنه سيكون منافسًا قوية على البطولة هذا الموسم، على الجانب الآخر إنتر، الذي بدايته للموسم في الدوري الإيطالي لم تكن هي الأفضل، سيطمح للخروج بنتيجة إيجابية أمام الفريق السماوي، لمصالحة الجماهير عقب التعادل الأخير أمام مونزا.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة مانشستر سيتي وإنتر في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة

ما موعد مباراة مانشستر سيتي وإنتر في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 ؟

موعد مباراة مانشستر سيتي وإنتر في الجولة الأولى دوري أبطال أوروبا 2024-2025 هو يوم الأربعاء 18 سبتمبر 2024، على ملعب الاتحاد.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وإنتر في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 ؟

تذاع مباريات دوري أبطال أوروبا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وإنتر عبر قناة beIN Sports 1.

ويمكن متابعة البث المباشر عن طريق تطبيق TOD TV.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المشاهدة عبر الإنترنت المعلق مانشستر سيتي - إنتر الأربعاء 18 سبتمبر 2024،

22:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 الاتحاد TOD عصام الشوالي

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام إنتر في دوري أبطال أوروبا 2024-2025:

التشكيل| 4-3-3 حراسة المرمى إيدرسون خط الدفاع لويس - ستونز - روبين دياش - جيفارديول خط الوسط رودري - كوفاسيتش - دي بروينه خط الهجوم جاك جريليتش - هالاند - برناردو سيلفا

تشكيل إنتر المتوقع أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2024-2025: