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Erling Haaland Kai Havertz Man City Arsenal 2024-25Getty/GOAL
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مصعب صلاح

موعد مباراة مانشستر سيتي وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة

مانشستر سيتي v آرسنالمانشستر سيتيآرسنالالدوري الإنجليزي الممتاز

تعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي وآرسنال في قمة الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يحل آرسنال ضيفًا على نظيره مانشستر سيتي على ملعب "اتحاد" في قمة الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي 2024-2025.

مانشستر سيتي حقق العلامة الكاملة بعد الانتصار في أول أربع مباريات ليتصدر الترتيب برصيد 12 نقطة، يليه آرسنال بواقع 10 نقاط بعد السقوط في فخ التعادل أمام برايتون.

وأصبحت كتيبة ميكيل أرتيتا المنافس الرئيسي لمانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي في آخر موسمين، إلا أنّ رجال بيب جوارديولا نجحوا في النهاية في الفوز باللقب في المرتين.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مباراة مانشستر سيتي وآرسنال في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

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ما موعد مباراة مانشستر سيتي وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2024-2025؟

موعد مباراة مانشستر سيتي وآرسنال، في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي 2024-2025، هو الأحد 22 سبتمبر 2024، على ملعب اتحاد.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة البداية في السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية، السابعة والنصف بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2024-2025؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وآرسنال عبر قناة beIN Sports 1.

ويمكن متابعة البث المباشر عن طريق تطبيق TOD TV.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالبث عبر الإنترنتالملعب
مانشستر سيتي - آرسنالالأحد 22 سبتمبر 2024،
18:30 مصر والسعودية		beIN Sports HD 1TOD TVاتحاد

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام آرسنال في الدوري الإنجليزي 2024-2025

من المتوقع غياب كيفين دي بروينه عن مواجهة آرسنال بعد الإصابة أمام إنتر

الخطة4-3-3
حراسة المرمىإيدرسون
خط الدفاع كايل ووكر، روبن دياز، مانويل أكانجي، جوسكو جفارديول
خط الوسطرودري، ماتيو كوفاشيتش، بيرناردو سيلفا
خط الهجومفيل هالاند، إرلينج هالاند، جاك جريليش

تشكيل آرسنال المتوقع أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2024-2025

الخطة4-3-3
حراسة المرمىدافيد رايا
خط الدفاع بن وايت، ويليام صليبا، جابرييل، جورين تيمبر
خط الوسطكاي هافرتز، توماس بارتي، ديكلان رايس
خط الهجوم بوكايو ساكا، جابرييل جيسوس، لياندرو تروسارد
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