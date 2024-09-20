موعد مباراة مانشستر سيتي وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي وآرسنال في قمة الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يحل آرسنال ضيفًا على نظيره مانشستر سيتي على ملعب "اتحاد" في قمة الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي 2024-2025.

مانشستر سيتي حقق العلامة الكاملة بعد الانتصار في أول أربع مباريات ليتصدر الترتيب برصيد 12 نقطة، يليه آرسنال بواقع 10 نقاط بعد السقوط في فخ التعادل أمام برايتون.

وأصبحت كتيبة ميكيل أرتيتا المنافس الرئيسي لمانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي في آخر موسمين، إلا أنّ رجال بيب جوارديولا نجحوا في النهاية في الفوز باللقب في المرتين.

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وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مباراة مانشستر سيتي وآرسنال في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

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ما موعد مباراة مانشستر سيتي وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2024-2025؟

موعد مباراة مانشستر سيتي وآرسنال، في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي 2024-2025، هو الأحد 22 سبتمبر 2024، على ملعب اتحاد.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة البداية في السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية، السابعة والنصف بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2024-2025؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وآرسنال عبر قناة beIN Sports 1.

ويمكن متابعة البث المباشر عن طريق تطبيق TOD TV.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

المباراة الموعد القناة الناقلة البث عبر الإنترنت الملعب مانشستر سيتي - آرسنال الأحد 22 سبتمبر 2024،

18:30 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 TOD TV اتحاد

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام آرسنال في الدوري الإنجليزي 2024-2025

من المتوقع غياب كيفين دي بروينه عن مواجهة آرسنال بعد الإصابة أمام إنتر

الخطة 4-3-3 حراسة المرمى إيدرسون خط الدفاع كايل ووكر، روبن دياز، مانويل أكانجي، جوسكو جفارديول خط الوسط رودري، ماتيو كوفاشيتش، بيرناردو سيلفا خط الهجوم فيل هالاند، إرلينج هالاند، جاك جريليش

تشكيل آرسنال المتوقع أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2024-2025