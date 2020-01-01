موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي وآرسنال في الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يستضيف نادي مانشستر سيتي على ملعب ستاد الاتحاد نادي آرسنال ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك يوم السبت الموافق ١٧ أكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٨:٣٠ مساءً بتوقيت القاهرة، في واحدة من أقوى مباريات الدوري حيث تتسم مباريات الفريقين بالاثارة والندية دائماً وأبداً.

يحتل السيتي المركز ال١١ برصيد أربعة نقاط من ثلاث مباريات خاضها في المسابقة حتى الآن، حيث فوز وهزيمة وتعادل، كانت آخر لقاءاته في الدوري أمام نادي ليدز وانتهت المباراة بالتعادل ١-١، ويسعى لحصد نقاط المباراة الثلاثة ليصل إلى النقطة السابعة ويحتل المركز الرابع و يزاحم على المراكز الاولي كعادة الفريق في الدوريات السابقة.

أما نادي آرسنال فيحتل المركز الثامن برصيد ٦ نقاط من ثلاثة مباريات خاضها في البطولة حتى الآن، تمكن من تحقيق الفوز في مبارتين وتلقى هزيمة وحيدة تلقاها في مباراته أمام ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ويسعى الجانرز للحصول على نقاط المباراة حيث أن الفوز يمكنهم من الوصول إلى المراكز الأربعة الأولى، آخر لقاء جمع بين الفريقين كان في الدور نصف النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي وانتهى بفوز الجانرز بهدفين مقابل لاشيء، محاولة كلاً من الفريقين الفوز بنقاط المباراة تزيد من قوة وحماسية اللقاء.

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ما هي القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد آرسنال؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس الحقوق التلفزيونية الحصرية لنقل الدوري الإنجليزي الممتاز، ومن المقرر أن تُذاع المباراة عبر القناة رقم 1.

لكن يمكنك متابعة المباراة عن طريق الإنترنت من خلال خدمة البث المباشر التي يقدمها لك موقع جول ، والتي تبدأ قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة الملعب الموعد القنوات الناقلة مانشستر سيتي - آرسنال الاتحاد السبت 17 أكتوبر 2020،

30 صفر 1442،

20:30 مصر، 21:30 السعودية beIN Sports HD 1

ماهو التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي؟

يغيب دي بروين عن تشكيل مان سيتي للإصابة ومن المتوقع أن يبدأ بيب جوارديولا المباراةة بالتشكيل الأتي

في حراسة المرمى إيدرسون مورايس في خط الدفاع إيميرك لابورتي وبينجامين ميندي وروبن دوس وفيل فودين، في خط الوسط إلكاي جوندوان وفرناندو لويز ورودريجو هيرنانديز وفيل فودين، في الهجوم رياض محرز ورحيم ستيرلينج.

التشكيل | 4-4-2

إيدرسون مورايس

إيميرك لابورتي - بينجامين ميندي - روبن دوس - كايل ووكار

إلكاي جوندوان - فرناندو لويز - رودريجو هيرنانديز - فيل فودين

رياض محرز - رحيم ستيرلينج

ما هو التشكيل المتوقع لأرسنال؟

يعاني أرسنال من العديد من الغيابات أمام مانشستر سيتي ومن المتوقع أن يبدأ ارسنال النياراة ببيرند لينو في حراسة المرمى، في الدفاع دافيد لويز وروب هولدينج وجابريال ماجاليس، في خط الوسط توماس بارتي وهيكتور بيليرين وداني سيبايوس وبوكايو ساكا وفي الهجوم ويليان بورجس وبيبر أوباميانج وألكسندر لاكازيت.

1-التشكيل | 3-4-2

بيرند لينو

دافيد لويز - روب هولدينج - جابريل ماجاليس

توماس تييي بارتي - هيكتور بيليرين - داني سيبايوس - بوكايو ساكا

ويليان بورجس - بيبر أوباميانج

ألكسندر لاكازيت