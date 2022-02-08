موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2022 والقنوات الناقلة

يستضيف نادي ليفربول على ملعب آنفيلد نادي ليستر سيتي في الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2021-2022.

المباراة الأخيرة لليفربول في الدوري كانت ضد كريستال بالاس، وفاز بها بثلاثة أهدافٍ مقابل هدف، ليواصل الانفراد بالمركز الثاني برصيد 48 نقطة.

على الجانب الآخر، كان آخر انتصار لليستر سيتي في الدوري على ليفربول في مباراة الجولة 20، وبعدها خسر من توتنهام وتعادل مع برايتون.

جدول مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي 2022 والقنوات الناقلة

والآن نتعرف سويًا على موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

ما هو موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي؟

موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي هو يوم الخميس 10 فبراير 2022 على ملعب آنفيلد.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وليستر سيتي؟

تبث فعاليات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز فقط وحصريًا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس.

أما إذا لم تتمكن من متابعة المباراة عبرها، يمكنك متابعة البث المباشر الذي يقدمه موقع جول، والذي يبدأ قبل انطلاق المواجهة بنصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب ليفربول - ليستر سيتي الخميس 10 فبراير 2022،

21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 1 Premium آنفيلد

التشكيل المتوقع لليفربول

عاد محمد صلاح لتدريبات ليفربول، لكن تبقى مسألة مشاركته تحت الشك، أما ساديو ماني فقد تأكد غيابه عن المباراة، حيث منحه المدرب يورجن كلوب إجازة استثنائية للاحتفال مع زملائه بفوز منتخب السنغال بكأس أمم إفريقيا 2021.

التشكيل | 4-3-3

أليسون

أندرو روبرتسون - جويل ماتيب - فيرجيل فان دايك - ترينت ألكساندر آرنولد

كورتيس جونز - فابينيو - جوردان هندرسون

ديوجو جوتا - روبيرتو فيرمينو - أليكس أوكسليد تشامبرلين

التشكيل المتوقع لليستر سيتي

يغيب عن نادي ليستر سيتي عدد من اللاعبين للإصابة، هم بيرتراند وكاستاني وجوني إيفانز وفوفانا وجيمي فاردي، وقد يغيب ميندي لنفس سبب غياب ماني عن ليفربول، وهو الاحتفال بفوز منتخب السنغال بكأس أمم إفريقيا 2021.

التشكيل | 4-2-3-1

كاسبر شمايكل

لوك توماس - سيونجو - دانييل أمارتي - جيمس جاستن

ويلفريد نديدي - يوري تيليمانس

هارفي بارنز - كيرنان ديوسبيري هال - جيمس ماديسون

كليتشي إيناتشو