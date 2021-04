موعد مباراة ليفربول وليدز في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يحل ليفربول ضيفًا ثقيلًا على ملعب آيلاند رود لمواجهة ليدز يونايتد، في المباراة التي ستقام بينهما لحساب الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعى الريدز إلى حجز مكانة في المربع الذهبي للبريميرليج، وبعد تعثر وست هام بالهزيمة من نيوكاسل، باتت الفرصة مواتية لكتيبة كلوب للاقتراب من المركز الرابع.

ليفربول يأتي في المركز السادس برصيد 52 نقطة، وفي حال الفوز يصبح 55 نقطة ليتقاسم المركز الرابع مع النادي اللندني، ومن خلفه تشيلسي بفارق نقطة ومباراة أقل.

لكن من أجل تحقيق هذه الغاية، يتعين على ليفربول أولًا عبور ليدز يونايتد، الذي يحتل المركز العاشر برصيد 45 نقطة ويعيش حالة استثنائية مع مدربه مارسيلو بيلسا.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة ليفربول وليدز يونايتد والقنوات الناقلة.

موعد مباراة ليفربول وليدز يونايتد هو الإثنين الموافق 19 أبريل 2021، الموافق 7 رمضان 1442 هجريًا، بملعب آيلاند رود.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق إذاعة مباريات الدوري الإنجليزي، وبطبيعة الحال ستنقل القمة الكروية المنتظرة بين الفريقين على شاشاتها.

وإن لم تستطع من مشاهدة المباراة عبر شاشة التلفاز، فلا توجد مشكلة يمكنك متابعتها عبر خدمة البث المباشر الكتابي التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة تقريبًا، وتابع معنا المباراة دقيقة بدقيقة.

من المتوقع أن يعتمد المدرب مارسيلو بيلسا على التشكيل الآتي:

