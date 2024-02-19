تعرف على موعد مباراة ليفربول ولوتون تاون في الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستضيف نادي ليفربول نظيره لوتون تاون في افتتاح الجولة 26 من الدوري الإنجليزي على ملعب "أنفيلد".

ليفربول يرغب في الاحتفاظ بالصدارة والابتعاد أكثر عن آرسنال ومانشستر سيتي، إذ يحتل المركز الأول برصيد 57 نقطة وبفارق نقطتين عن الجانرز وأربعة عن السيتزنس.

ويحاول الريدز استغلال الفرصة، خاصة وأنّ كتيبة بيب جوارديولا قادرة على تقليص الفارق إلى نقطة واحدة حال الانتصار على برنتفورد في المباراة المؤجلة.

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ولن يكون لوتون تاون خصمًا سهلًا، فالفريق الصاعد حديثًا للدوري الإنجليزي قدّم مباريات قوية في الفترة الأخيرة من بينها الفوز على برايتون برباعية نظيفة.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة ليفربول ولوتون تاون في الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب



ما موعد مباراة ليفربول ولوتون تاون في الدوري الإنجليزي 2023-2024 ؟

موعد مباراة ليفربول ولوتون تاون في الدوري الإنجليزي 2023-2024 هو يوم الأربعاء 21 فبراير 2024 على ملعب أنفيلد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة والنصف بتوقيت مصر، العاشرة والنصف بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ولوتون تاون في الدوري الإنجليزي 2023-2024 ؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي عبر قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، ستجد مباراة ليفربول ولوتون تاون في الدوري الإنجليزي 2023-2024 على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالمباراة عبر تطبيق TOD.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق ليفربول - لوتون تاون الأربعاء 21 فبراير 2024

22:30 مصر، 21:30 السعودية beIN SPORTS HD 2 أنفيلد خالد الحدي

تشكيل ليفربول المتوقع ضد لوتون تاون في الدوري الإنجليزي 2023-2024

من المتوقع أن يدخل المدرب يورجن كلوب المباراة بالتشكيل التالي:-