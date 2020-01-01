موعد مباراة ليفربول ضد وست هام، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد المباراة المقبلة لليفربول أمام وست هام والمؤجلة ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

يحلّ ليفربول ضيفًا ثقيلًا على الملعب الأولمبي بلندن، عندما يُلاقي وست هام في مباراة مؤجلة من الجولة 18 لحساب منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، من المقرر أن تجمع بينهما مساء الأربعاء الموافق 29 يناير 2020 ميلاديًا، الموافق 4 جمادي الآخر 1441 هجريًا.

ولهذه المباراة أهمية خاصة لكتيبة المدرب يورجن كلوب من أجل زيادة الفارق بينه وبين الوصيف مانشستر سيتي ليكون 19 نقطة وبالتبعية تُبدد أحلام بيب جوارديولا تمامًا في الحفاظ على لقب البريميرليج للعام الثالث على التوالي.

في الوقت نفسه فإن وست هام يُعاني في هذه الفترة رغم إقالة بيلجريني وتعيين ديفيد مويس مؤخرًا، الفريق يحتل المركز 17 ولديه 23 نقطة فقط ويبتعد عن مراكز الهبوط بفارق الأهداف فقط عن بورنموث.

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الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة ليفربول ضد وست هام، القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع..

موعد مباراة ليفربول ضد وست هام والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة وست هام - ليفربول الملعب الأولمبي بلندن الأربعاء 29 يناير 2020،

4 جمادي الآخر 1441،

21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 2

الغيابات والتشكيل المتوقع لليفربول

سوف يفتقد ليفربول لخدمات ساديو ماني وشيردان شاكيري للإصابة ومعهما جيمس ميلنر ونابي كيتا وناثان كلاين، عدا ذلك فجميع الخيارات ستكون متاحة لمباراة وست هام.

من المتوقع أن يبدأ كلوب بطريقته الاعتيادية حيث أليسون في حراسة المرمى ومن أمامه الرباعي المعتاد روبرتسون وفان دايك وجوميز وأرنولد، مع منتصف ملعب بقيادة هندرسون وهجوم يتزعمه محمد صلاح وفيرمينو وديفوك أوريجي.

التشكيل | 4-3-3

أليسون

أندي روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - ألكسندر أرنولد

تشامبرلين - فابينو - جوردان هندرسون

ديفوك أوريجي - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

الغيابات والتشكيل المتوقع لوست هام

يُعاني وست هام من إصابة جاك ويلشر وفيليبي أندرسون وحارسه فابيانسكي، عدا ذلك فجميع الخيارات متاحة لمباراة ليفربول.

من المتوقع أن يبدأ مويس بخطته المعتادة، حيث راندلوف في حراسة المرمى وخط دفاع يتقدمه عيسى ديوب مع منتصف ملعب بقيادة لانزيني ومهاجم صريح هالار.

التشكيل | 5-3-2

راندلوف

أرثر ماسواكو - آرون كريسويل - أنجيلو أوجبونا - عيسى ديوب - بابلو زاباليتا

روبرت سنودجراس - ديكلان رايس - مارك نوبل

لانزيني - سيباستيان هالار