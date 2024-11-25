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Mohamed Salah Liverpool Kylian Mbappe Real Madrid(C)Getty Images
بلال محمد

موعد مباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة

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تعرف على موعد مباراة ليفربول وريال مدريد في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستقبل ملعب آنفيلد، قمة من قمم الكرة الأوروبية، والتي ستجمع آنفيلد، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا 2024-2025.

ويمر ليفربول، صاحب الأرض والجمهور بفترة مميزة هذا الموسم سواء على الصعيد الأوروبي، أو المحلي خاصة بعد تحقيقه العلامة الكاملة في دوري أبطال أوروبا.

على الجانب الآخر الميرينجي، حاله هذا الموسم في البطولة الأوروبية ليس الأفضل، وسيدخل اللقاء بشعار لا بديل عن الفوز لمصالحة جماهيره بعد الخسارة في مباراتين.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويتصدر ليفربول، ترتيب دوري أبطال أوروبا، برصيد 12 نقطة، بينما يحتل ريال مدريد المركز الثامن عشر برصيد 6 نقاط.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة

المباراة التالية

ما موعد مباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 ؟

موعد مباراة ليفربول وريال مدريد في الجولة الخامسة دوري أبطال أوروبا 2024-2025 هو يوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024، على ملعب آنغيلد.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 ؟

تذاع مباريات دوري أبطال أوروبا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد عبر قناة beIN Sports 1.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعبالمعلق
ليفربول - ريال مدريدالأربعاء 27 نوفمبر 2024،
22:00 مصر، 23:00 السعودية		beIN Sports HD 1آنفيلدعلي سعيد الكعبي

تشكيل ليفربول المتوقع أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2024-2025:

التشكيل| 4-3-3
حراسة المرمىكويمين كيليهر
خط الدفاعتسيميكاس - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتيه - ترينت ألكسندر أرنولد
خط الوسطريان جرافينبيرخ - أليكسيس ماك أليستر - دومينيك سوبوسلاي
خط الهجوملويس دياز - محمد صلاح - داروين نونيز

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا 2024-2025:

التشكيل| 4-3-3
حراسة المرمىتيبو كورتوا
خط الدفاعفيرلان ميندي - أنطونيو روديجر - راؤول أسينسيو - فالفيردي
خط الوسطكامافينجا - لوكا مودريتش - أردا جولر
خط الهجومجود بيلينجهام - كيليان مبابي - براهيم دياز

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