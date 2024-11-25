تعرف على موعد مباراة ليفربول وريال مدريد في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستقبل ملعب آنفيلد، قمة من قمم الكرة الأوروبية، والتي ستجمع آنفيلد، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا 2024-2025.

ويمر ليفربول، صاحب الأرض والجمهور بفترة مميزة هذا الموسم سواء على الصعيد الأوروبي، أو المحلي خاصة بعد تحقيقه العلامة الكاملة في دوري أبطال أوروبا.

على الجانب الآخر الميرينجي، حاله هذا الموسم في البطولة الأوروبية ليس الأفضل، وسيدخل اللقاء بشعار لا بديل عن الفوز لمصالحة جماهيره بعد الخسارة في مباراتين.

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ويتصدر ليفربول، ترتيب دوري أبطال أوروبا، برصيد 12 نقطة، بينما يحتل ريال مدريد المركز الثامن عشر برصيد 6 نقاط.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة

ما موعد مباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 ؟

موعد مباراة ليفربول وريال مدريد في الجولة الخامسة دوري أبطال أوروبا 2024-2025 هو يوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024، على ملعب آنغيلد.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 ؟

تذاع مباريات دوري أبطال أوروبا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد عبر قناة beIN Sports 1.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق ليفربول - ريال مدريد الأربعاء 27 نوفمبر 2024،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1 آنفيلد علي سعيد الكعبي

تشكيل ليفربول المتوقع أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2024-2025:

التشكيل| 4-3-3 حراسة المرمى كويمين كيليهر خط الدفاع تسيميكاس - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتيه - ترينت ألكسندر أرنولد خط الوسط ريان جرافينبيرخ - أليكسيس ماك أليستر - دومينيك سوبوسلاي خط الهجوم لويس دياز - محمد صلاح - داروين نونيز

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا 2024-2025: