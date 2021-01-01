موعد مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ليفربول ضد توتنهام في الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وما هي القنوات الناقلة والغيابات والتشكيل المتوقع للفريقين؟

لقاء جديد للريدز في الدوري الإنجليزي الممتاز حيث يحل ضيفاً على توتنهام في الجولة العشرون من البريميرليج في مباراة قوية وشديدة الندية حيث يحتل ليفربول المركز الخامس برصيد 34 نقطة من 19 مباراة، بينما يأتي السبيرز في المركز السادس متأخراً عنه بنقطة واحدة فقط من 18 مواجهة.

واجه فريق يورجن كلوب هزيمتين متتاليتين في الدوري أمام ساوثهامبتون بهدف مقابل لاشيء، ثم في الجولة الماضية تعرض للهزيمة الثانية أمام بيرنلي بنفس النتيجة، كذلك تعرض لهزيمة في أخر مواجهاته في كأس الاتحاد الإنجليزي أمام مانشستر يونايتد غريمه التقليدي.

على عكس الريدز فإن توتنهام يدخل المباراة بمعنويات عالية بعد الفوز على وايكومب واندررز بأربعة أهداف مقابل هدف في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، وفاز في الجولة الماضية من البريميرليج على شيفيلد يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف.

المزيد من الفرق

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة ليفربول وتوتنهام وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2020-21، القنوات الناقلة والترتيب

ما هو موعد مباراة ليفربول وتوتنهام؟

تقام مباراة ليفربول و توتنهام مساء يوم الخميس 28 يناير 2021 ميلاديًا، الموافق 15 جمادى الآخر 1442 هجريًا، على ملعب توتنهام هوتسبير.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتوتنهام؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس الحقوق التلفزيونية الحصرية لنقل مباريات الدوري الإنجليزي ، ومن المقرر أن تُذاع المباراة عبر القناة رقم 1.

لكن يمكنك متابعة مباراة ليفربول ضد توتنهام عن طريق الإنترنت من خلال خدمة البث المباشر التي يقدمها لك موقع جول ، والتي تبدأ قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب توتنهام - ليفربول الخميس 28 يناير 2021،

15 جمادى الآخر 1442،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1 توتنهام

التشكيل المتوقع لليفربول

يغيب عن ليفربول عدد من اللاعبين للإصابة، هم ديوجو جوتا ونابي كيتا وفيرجيل فان دايك وجو جوميز وجوردان هندرسون.

بهدف بوبي الحاسم في الدقيقة 90.. حققنا الفوز على توتنهام بهدفين مقابل هدف في مواجهة الدور الأول من الدوري الممتاز 🤩 pic.twitter.com/ghpDF2NY8j — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) January 26, 2021

ومن المتوقع أن يعتمد المدرب يورجن كلوب على التشكيل الأتي

التشكيل | 4-3-3



أليسون

أندرو روبرتسون - فابينيو - ريس ويليامز - ترينت أليكساندر آرنولد

جورجينيو فاينالدوم - تياجو - كورتيس جونز

ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

التشكيل المتوقع لتوتنهام

يغيب عن صفوف توتنهام لاعب خط الوسط جيوفاني لو سيلسو، ومن المتوقع أن يعتمد المدرب جوزيه مورينيو على التشكيل الأتي

التشكيل | 4-2-3-1

هوجو لوريس

سيرخيو ريجيلون - إريك داير - توبي ألدرفيريلد - سيرج أورييه

هويبيرج - موسى سيسوكو

هيونج مين سون - تانجاي ندومبيلي - ستيفين بيرجفاين

هاري كين