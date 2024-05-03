موعد مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ليفربول وتوتنهام في قمة الجولة 36 من الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستقبل ملعب آنفيلد، مباراة كبيرة تجمع بين ليفربول وتوتنهام، في قمة مباريات الجولة الـ 36 من الدوري الإنجليزي 2023-2024.

ويدخل ليفربول، المباراة بهدف لا شعار عن الفوز لمصالحة جماهيره بعد السقوط الأخير أمام وست هام، ليتمسك بالأمل الأخير في سباق تحقيق لقب الدوري الإنجليزي، أمام آرسنال ومانشستر سيتي.

على الجانب الآخر يعاني توتنهام بشكل بكير في المباريات الأخيرة، وسيعمل على إيقاف نزيف النقاط بالخروج بنقاط المباراة كاملة، للحفاظ على حظوظه في دخول المربع الذهبي، والمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

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في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة ليفربول وتوتنهام والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع وكل ما تريد معرفته عن المباراة.

جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

موعد مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي هو يوم الأحد 5 مايو 2024، على ملعب آنفيلد.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، يمكنك مشاهدة المباراة على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم فعل ذلك عبر تطبيق TOD.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب ليفربول - توتنهام الأحد 5 مايو 2024،

18:30 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 آنفيلد

التشكيل المتوقع لتوتنهام أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي 2023-2024:

التشكيل| 4-3-3 حراسة المرمى فيكاريو خط الدفاع بيدرو بورو - روميرو - دراجوسين - فان دي فين خط الوسط بينتانكور - لوسيلسو - جونسون خط الهجوم ماديسون - ريتشارليسون - سون هيونج مين

التشكيل المتوقع لليفربول أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي 2023-2024: