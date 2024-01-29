تعرف على موعد مباراة ليفربول وتشيلسي في الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستقبل ملعب "آنفيلد" في مدينة ليفربول الإنجليزية، قمة من قمم الدوري الإنجليزي، والتي ستجمع بين ليفربول وتشيلسي، ضمن مباريات الجولة الـ 22 من البريميرليج.

ليفربول يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة، بعد سلسلة من النتائج الإيجابية في المباريات الماضية، وسيستهدف مواصلتها للاحتفاظ بالصدارة والاقتراب خطوة جديدة نحو اللقب الـ 20 في تاريخه.

على الجانب الآخر، تشيلسي بعد بداية سيئة للموسم، حقق ثلاثة انتصارات على التوالي، في آخر مباريات بالدوري، ويريد مواصلة تلك الانتصارات، لتحسين وضع الفريق.

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ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري برصيد 48 نقطة، وبفارق خمس نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني الذي يتبقى له مباراة مؤجلة، بينما يأتي تشيلسي في المركز التاسع برصيد 31 نقطة.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

جدول مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة

ما موعد مباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2023-2024 هو يوم الأربعاء 31 يناير 2024 على ملعب آنفيلد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 22:15 بتوقيت مصر، 23:15 بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي عبر قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، ستجد مباراة ليفربول وتشيلسي على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالمباراة عبر تطبيق TOD.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق ليفربول - تشيلسي الأربعاء 31 يناير 2024،

22:15 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 1 آنفيلد حفيظ دراجي

التشكيل المتوقع لليفربول:

التشكيل: 4-4-2

أليسون بيكر

جو جوميز - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتيه - كونور برادلي

أليكسيس ماك أليستر - ريان جرافنبيرش - كورتيس جونز

لويس دياز - داروين نونيز - دييجو جوتا

تشكيل تشيلسي المتوقع:

التشكيل| 4-2-3-1

بتروفيتش

أكسيل ديساسي - تياجو سيلفا - بينوا بادياشيلي - بن تشيلويل

كايسيدو - إنزو فيرنانديز

كونور كالاجر - بالمر - رحيم ستيرلينج

ارماندو بروخا