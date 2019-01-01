موعد مباراة ليفربول ضد مونتيري، القنوات الناقلة، التذاكر والتشكيل

تعرف على موعد مباراة ليفربول ضد مونتيري في نصف نهائي كأس العالم للأندية، وتعرف على القنوات الناقلة وما هو التشكيل المتوقع لكلا الفريقيقن..

يستعد ستاد المدينة التعليمية في العاصمة القطرية الدوحة، مباراة من العيار الثقيل، عندما يلتقي ليفربول بنظيره مونتيري المكسيكي في إطار نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

مونتيري استطاع أن يمر من الدور الثاني بعدما تغلب على السد القطري بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وقد قدّم الفريق المكسيكي مباراة مميزة تُنذر بأنه لن يكون خصمًا سهلًا لكتيبة المدرب يورجن كلوب.

ليفربول في الوقت نفسه يعيش حالة مميزة، فالريدز لم يتلق أي هزيمة على الصعيد المحلي ويتصدر بفارق كبير للغاية عن أقرب الملاحقين في الدوري الإنجليزي، والآن عينهم على التتويج العالمي لمواصلة الانجازات.

كأس العالم للأندية هي البطولة الوحيدة التي لم يسبق لليفربول التتويج بها، فالمشاركة الوحيدة فيها عام 2006 انتهت بخسارة النهائي، بالتالي فإن الليفر في حاجة إلى مصالحة جماهيره بعد هذه السنوات والتتويج باللقب الغائب عن الخزائن الإنجليزية.

فيديو | هدف مونتيري التاريخي في السد

الآن نتعرف على موعد مباراة ليفربول ضد مونتيري، القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع..

موعد مباراة ليفربول ضد مونتيري والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة ليفربول - مونتيري ستاد المدينة التعليمية الأربعاء 18 ديسمبر 2019،

21 ربيع الآخر 1441،

19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 1

طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة ليفربول ضد مونتيري:

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تم تقسيم التذاكر إلى 3 فئات لكل فئة سعر حسب المكان في الملعب، وتبلغ سعر تذكرة الفئة الأولى الأعلى سعرًا 100 ريال قطري، أما الثانية فسعرها 50 ريال، والثالثة تُكلف 25 ريال، كذلك تم تخصيص مقاعد لذوي الاحتياجات الخاصة وسعر المقعد فيها بنفس سعر الفئة الثالثة.

الفئة السعر الأولى 100 ريال الثانية 50 ريال الثالثة 25 ريال ذوي الاحتياجات الخاصة 25 ريال

الغيابات والتشكيل المتوقع لليفربول

سيغيب عن ليفربول ديان لوفرين وناثان كلاين للإصابة وانضم لهما الثنائي فابينهو وجويل ماتيب، عدا ذلك فجميع الخيارات متاحة أمام المدرب يورجن كلوب.

من المتوقع أن يخوض ليفربول مباراته بالشكل التقليدي، فأليسون في حراسة المرمى ومن أمامه فيرجيل فان دايك، إلى جانب فينالدوم مع الثلاثي الهجومي المعتاد بين محمد صلاح وفيرمينو وساديو ماني.

التشكيل | 4-3-3

أليسون

أندي روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - ألكسندر أرنولد

جيمس ميلنر - جوردان هندرسون - فينالدوم

محمد صلاح - روبيرتو فيرمينو - ساديو ماني

الغيابات والتشكيل المتوقع لمونتيري

لا توجد غيابات في صفوف فريق مونتيري المكسيكي، وسيكون كامل العدد في مباراته الثانية بكأس العالم للأندية أمام ليفربول.

🏆🇶🇦| Hoy es el día, ha llegado el momento. #LosRayadosAnteElMundo estamos listos para debutar en el #ClubWC #Qatar2019 ⚽️



Que se sienta la vibra rayada porque juntos seguiremos escribiendo la historia... ¡Que sepan que salimos a ganar!



¡Hoy hay futbol! #ArribaElMonterrey pic.twitter.com/dcrl4pk7Up — Rayados (@Rayados) December 14, 2019

سيبدأ الأرجنتيني باروفيرو في حراسة المرمى، وسيتكون الدفاع من أربعة لاعبين هم لاعب ميلان السابق فانجيوني وسانشيز ومونتيس وميدينا، وسيتواجد في التشكيل رودريجيز وأورتيز كمحوري وسط، وأمامهما الثلاثي بابون وبيتزارو وجالاردو، وسيقود الهجوم مهاجم توتنهام السابق فينسنت يانسين.

التشكيل | 4-2-3-1