موعد مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

يستضيف ملعب آنفيلد مباراة ليفربول الثانية بعد عودة الدوري الإنجليزي من التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا، والتي ستكون ضد كريستال بالاس.

ظهر الريدز بمظهر باهت في مباراته الأولى التي كانت ضد إيفرتون في ديربي الميرسيسايد، وكان محظوظًا للخروج بالتعادل السلبي في مباراة غاب عنه أهم أسلحته النجم المصري محمد صلاح.

بهذا التعادل وصل ليفربول للنقطة 83 في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي ، وأصبح يحتاج إلى 5 نقاطٍ فقط للفوز باللقب الأول له من الدوري الممتاز، وفي حالة فوزه على نسور لندن سيتوج الريدز باللقب في ملعب الاتحاد الخاص بمانشستر سيتي في حالة فوزه عليه هو الآخر.

أحيا كريستال بالاس الأمل في المشاركة في الدوري الأوروبي الموسم القادم بعد العودة من توقف الكورونا، ففي مباراته الأولى واجه بورنموث وفاز بهدفين نظيفين وصلا بهما للنقطة 42 في المركز التاسع، ليصبح على بعد نقطتين من المركز السابع المؤهل للبطولة الأوروبية، والذي يحتله شيفيلد يونايتد.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس والقنوات الناقلة..

موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس هو يوم الأربعاء القادم 24 يونيو 2020 ميلاديًا، الموافق 3 ذو القعدة 1441 هجريًا، وستقام على ملعب آنفيلد معقل الريدز.

ستنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورت حقوق بث الدوري الإنجليزي الممتاز حصريًا في الشرق الأوسط، وستقوم الشبكة القطرية بنقل مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس على القناة الأولى beIN SPORTS HD 1.

سيفتقد ليفربول في مباراة كريستال بالاس في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز شيردن شاكيري وناثانيل كلاين بداعي الإصابة، كذلك سيغيب جيمس ميلنر بعد أن أصيب في اللقاء الأخير ضد إيفرتون، أما وضع روبرتسون وجويل ماتيب فيبقى تحت الشك.

من المتوقع أن يبدأ محمد صلاح المباراة بعد اكتمال لياقته، ليكون ثلاثي الريدز الهجومي المعتاد رفقة فيرمينو وماني، ومن المتوقع أن يدفع بجوميز في مركز الظهير الأيسر ولوفرين في قلب الدفاع بجانب فان دايك.

التشكيل | 4-3-3

أليسون

جو جوميز - فيرجيل فان دايك - ديان لوفرين - ترينت أليكساندر آرنولد

نابي كيتا - فابينيو - جوردان هندرسون

ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

يغيب عن كريستال بالاس 3 لاعبين بداعي الإصابة، هم مارتن كيلي وجيفري شلوب وجيمس تومكينس، ولن يفتقد الفريق أي لاعب آخر.

