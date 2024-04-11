تعرف على موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

ينتظر عُشاق كرة القدم الإنجليزية مباراة مهمة في الدوري الإنجليزي 2023-2024 بين ليفربول وكريستال بالاس ضمن الجولة 33 من البريميرليج.

وتأخذ المباراة أهميتها حيث يتابعها عُشاق الريدز ومُنافسيه، آرسنال ومانشستر سيتي اللذان يُمنيان النفس بتعثر أبناء يورجن كلوب في آي من المباريات القادمة في البطولة، حيث يتعادل الجانرز مع الحُمر برصيد 71 نقطة، ويتبعهم السيتيسينز وفي جعبته 70 نقطة، ليستمر ثلاثي الرعب في مُطاردة بعضهم البعض حتى الجولة الأخيرة.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع وكل ما تريد معرفته عن المباراة الهامة..

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جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

ما هو موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي 2023-2024 هو يوم الأحد 14 أبريل 2024، على ملعب انفيلد.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت مصر، الرابعة عصراً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، ويمكنك مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس على شاشتها، وبالتحديد على قناة beIN Sports HD 1.

هواة البث المباشر يمكنهم فعل ذلك عبر تطبيق TOD.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق ليفربول - كريستال بالاس الأحد 14 أبريل 2024،

20:30 مصر، 21:30 السعودية beIN Sports HD 1 أنفيلد -

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التشكيل المتوقع لليفربول أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي 2023-2024

من المتوقع أن يدخل المدرب يورجن كلوب المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3