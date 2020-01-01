موعد مباراة ليفربول ضد شيروزبري، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة ليفربول المقبلة ضد شيروزبري في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي، القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع..

يستضيف ملعب الأنفيلد مباراة الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي بين ليفربول وخصمه شروزبيري تاون مساء الثلاثاء الموافق 4 فبراير 2020، الموافق 10 جمادي الآخر 1441 هجريًا.

المباراة هي مباراة إعادة بين الفريقين بعدما انتهت المباراة الأولى بينهما بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، وتنص لوائح الاتحاد الإنجليزي على اللجوء للإعادة في هذه الحالة وحال تكرار التعادل يلجأ الطرفان للأوقات الإضافية وركلات الترجيح.

الكثير من اللغط صاحب هذه المباراة بعدما أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، أنه لن يتواجد لا هو ولا فريقه الأساسي وسيشارك بدلًا عنهم فريق تحت 23 عامًا كما حدث من قبل أمام أستون فيلا في كأس كاراباو.

المزيد من الفرق

هذا الأمر أغضب كثيرًا رئيس شروزبيري الذي اعتبر أن الأمر إهانة وأنانية وأن الأفضل كان مشاركة ليفربول من أجل جني عوائد تساعد الأندية الفقيرة مثلهم.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة ليفربول ضد شروزبيري تاون، القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع.

فيديو.. جماهير فيلا تحمل تريزيجيه على الأعناق بعد التأهل لنهائي كأس الرابطة

موعد مباراة ليفربول ضد شروزبيري تاون والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة ليفربول - شروزبيري تاون أنفيلد الثلاثاء 4 فبراير 2020،

10 جمادي الآخر 1441،

21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 2

الغيابات والتشكيل المتوقع لليفربول

من المقرر أن يقوم ليفربول بإشراك لاعبيه الشباب في هذه المباراة بسبب تصادف وقت المباراة مع الراحة الشتوية المعتمدة حديثًا في إنجلترا.

التشكيل | 4-3-1-2

كيفين كيليهير

آدم لويس - سيب فان دين بيرج - بيلي كوميتو - نيكو ويليامز

هيربي كين - بيدرو تشيرفيلا - إيليا ديكسون بونر