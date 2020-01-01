موعد مباراة ليفربول ضد برونموث، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة بورنموث ضد ليفربول في الجولة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وما هي القنوات الناقلة للمباراة التي تقام في آنفيلد؟

يستضيف ليفربول نادي بورنموث في أنفيلد يوم السبت 7 مارس 2020 ميلادياً، الموافق 12 رجب 1441 هجرياً ضمن مواجهات الجولة ال28 من الدوري الإنجليزي الممتاز في الثانية ونصف مساءً بتوقيت القاهرة.

في أخر لقاء للريدز قبل مباراة أتليتيكو مدريد بدوري أبطال أوروبا وكثير من القلق حول نتائج فريق يورجن كلوب المفاجأة باللقاءات الأخيرة، أولها هزيمة من الروخي بلانكوس بدوري الأبطال، ثم هزيمة من واتفورد في البريميرليج، وأخيراً هزيمة من تشيلسي بكأس الإتحاد الإنجليزي، لذلك هذا اللقاء يجب أن يحقق ليفربول انتصار عريض ليعيد الثقة للجماهير واللاعبين أيضاً قبل لقاء العودة أمام اتليتيكو مدريد.

لكن بالجانب الأخر نادي بورنموث يصارع للبقاء في الدوري الإنجليزي والخروج من مثلث الهبوط بالطبع سيفعل كل ما بوسعه للحصول ولو على نقطة من المباراة فلن تكون هذة المباراة سهلة علي الريدز وهذا جيد للفريقين ولعشاق الساحرة المستديرة والمتابعيين المتشوقين دائماً لمباريات حماسية ومثيرة.

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المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة ليفربول - بورنموث أنفيلد السبت 7 مارس 2020،

12 رجب 1441،

14:30 مصر، 15:30 السعودية beIN Sports HD 2

الغيابات والتشكيل المتوقع لليفربول

يغيب عن ليفربول الحارس الأساسي أليسون عن المباراة بسبب الإصابة، كذلك روبرتسون وشاكيري والعروسي وكلاين.

سيبدأ كلوب بأدريان في حراسة المرمى، وأمامه آرنولد وجوميز وفان دايك وميلنر، وفي الوسط سيتواجد تشامبرلين وفابينيو وفينالدوم، أما الهجوم فسيتألف من ماني وفيرمينو وصلاح

التشكيل | 4-3-3

أدريان

جيمس ميلنر - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - ترينت أليكساندر آرنولد

جورجينيو فينالدوم - فابينيو - أوكسليد تشامبرلين

ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

الغيابات والتشكيل المتوقع لبورنموث

يغيب عن بورنموث عدد من اللاعبين بداعي الإصابة، هم هاري ويلسون وجروينفيلد ودانيلز وكينج وبروكس وميفام.

التشكيل | 4-3-3