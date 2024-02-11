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موعد مباراة لايبزيج وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2023-24 والقنوات الناقلة

بلال محمد
MP_leipzig vs real madrid(C)Getty Images
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تعرف على موعد مباراة لايبزيج وريال مدريد في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2023-2024، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين...

يحل ريال مدريد، ضيفًا ثقيلًا على حساب لايبزيج الألماني، ضمن ذهاب مباريات دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، على ملعب ريد بول آرينا.

وتأهل ريال مدريد، إلى دور الـ 16 بعد تصدره المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة، وسيعمل على مواصلة الانتصارات للاقتراب من تحقيق اللقب المحبب للفريق.

ويدخل ريال مدريد، المباراة بمعنويات مرتفعة بعد سلسلة من النتائج الجيدة في الدوري المحلي، والانفراد بصدارة الليجا، وسيأمل مواصلة طريقه نحو البطولات لإسعاد الجماهير.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي السطور التالية، يقدم "GOAL.com" كل ما تريد معرفته عن مباراة لايبزيج وريال مدريد في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2023-2024...

ما موعد مباراة لايبزيج وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

موعد مباراة لايبزيج وريال مدريد في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2023-2024 هو الثلاثاء الموافق 13 فبراير 2024 على ملعب ريد بول آرينا.

المباراة التالية

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة لايبزيج وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

تملك شبكة "beIN Sports" القطرية حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 حصريًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتأكيد ستذيع مباراة لايبزيج وريال مدريد عبر إحدى قنواتها.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعب
لايبزيج - ريال مدريدالثلاثاء 13 فبراير 2024،
22:00 مصر، 23:00 السعودية		beIN SPORTS HD 1ريد بول آرينا

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة لايبزيج في دوري أبطال أوروبا 2023-2024

من المتوقع أن يدخل المدرب كارلو أنشيلوتي المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

حراسة المرمىأندريه لونين
خط الدفاعفيرلاند ميندي - ناتشو - أنطونيو روديجر - داني كارباخال
خط الوسطإدواردو كامافينجا - توني كروس - فيديريكو فالفيردي
خط الهجومخوسيلو - رودريجو جويس - فينيسيوس جونيور
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