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دوري الأمم الأوروبية - المجموعة أ
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دوري الأمم الأوروبية 2024-2025، جدول المباريات وترتيب المجموعات
أحمد مجدي

موعد مباراة كرواتيا والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 والقنوات الناقلة

البرتغالدوري الأمم الأوروبية - المجموعة أكرواتيا v البرتغالكرواتيا

تعرف على موعد مباراة كرواتيا والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستضيف منتخب كرواتيا، نظيره البرتغالي ضمن إطار مباريات الجولة السادسة، من دوري الأمم الأوروبية 2024-2025.

ويحتل البحارة الصدارة في المجموعة الأولى للمستوى الأول برصيد 13 نقطة ويطمحون لتحقيق الانتصار أمام كرواتيا التي تحتل الوصافة بسبع نقاط.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة كرواتيا والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 والقنوات الناقلة..

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما موعد مباراة كرواتيا والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 ؟

تقام مباراة كرواتيا والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 يوم الإثنين 18 نوفمبر 2024 على ملعب بولجود.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت مصر، الحادية عشرة إلا الرابع بتوقيت السعودية.

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ما القنوات الناقلة لمباراة كرواتيا والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025؟

تنقل مباراة كرواتيا والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 عبر قنوات بي إن سبورتس.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعبالمعلق
كرواتيا - البرتغالالإثنين 18 نوفمبر 2024
21:45 مصر ، 22:45 السعودية		beIN SPORTS HD 1بولجود

حفيظ دراجي

التشكيل المتوقع للمنتخب البرتغالي أمام كرواتيا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025

التشكيل|4-2-4
حراسة المرمىروي سيلفا
خط الدفاعنونو تفاريش - تياجو دجالو - هينريكي أرواخو - جواو كانسيلو
خط الوسط جواو نيفيش - فيتينيا
خط الهجومفرانشيسكو كونسيساو - فرانشيسكو ترينكاو - جواو فيليكس - فابيو سيلفاو
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