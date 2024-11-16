تعرف على موعد مباراة كرواتيا والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستضيف منتخب كرواتيا، نظيره البرتغالي ضمن إطار مباريات الجولة السادسة، من دوري الأمم الأوروبية 2024-2025.

ويحتل البحارة الصدارة في المجموعة الأولى للمستوى الأول برصيد 13 نقطة ويطمحون لتحقيق الانتصار أمام كرواتيا التي تحتل الوصافة بسبع نقاط.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة كرواتيا والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 والقنوات الناقلة..

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ما موعد مباراة كرواتيا والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 ؟

تقام مباراة كرواتيا والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 يوم الإثنين 18 نوفمبر 2024 على ملعب بولجود.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت مصر، الحادية عشرة إلا الرابع بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة كرواتيا والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025؟

تنقل مباراة كرواتيا والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 عبر قنوات بي إن سبورتس.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق كرواتيا - البرتغال الإثنين 18 نوفمبر 2024

21:45 مصر ، 22:45 السعودية beIN SPORTS HD 1 بولجود حفيظ دراجي

التشكيل المتوقع للمنتخب البرتغالي أمام كرواتيا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025