موعد مباراة قطر وغانا الودية والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة قطر ضد غانا في المباراة الودية التي يخوضها المنتخبين أستعداداً لتضفيات كأس العالم 2022، وما هي القنوات الناقلة؟

تواجه قطر غانا ودياً في مدينة أنطاليا في تركيا يوم الإثنين الموافق ١٢ أكتوبر ٢٠٢٠، وتأتي المباراة في إطار استعداد كل من المنتخبين للمرحلة القادمة والاطمئنان على جاهزية اللاعبين.

‎هذه المباراة الودية الأولي للمنتخب القطري منذ شهر مارس الماضي، ويسعى مدرب المنتخب القطري فيليكس سانشيز إلى تحديد مستوى اللاعبين بعد فترة الغياب الطويلة بسبب تفشى فيروس كورونا في البلاد، حيث يستعد من الآن لبطولة كأس العالم ٢٠٢٢ التي تنظمها قطر وتشارك في البطولة لأول مرة في تاريخها، ويأمل الجهاز الفني للفريق الظهور بشكل مشرف، وضم المدرب الأسباني ٢٥ لاعب لقائمة الفريق لمواجهة المنتخب الغاني.

‎وعلى الجانب الآخر بعد سقوط غانا بثلاثية نظيفة أمام منتخب مالي في آخر مباريات المنتخب يوم الجمعة الموافق ٩ أكتوبر ٢٠٢٠ يسعى الفريق لتقديم مباراة جيدة والظهور بمستوى مشرف لتعويض تلك الخسارة ورفع الروح المعنوية للاعبين وإستعادة مستوى المنتخب الغاني بعد فترة التوقف.

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في هذا التقرير سنتعرف سويًا على موعد مباراة قطر وغانا وما هي القنوات الناقلة؟

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ما هو موعد مباراة قطر وغانا الودية؟

تقام مباراة قطر أمام غانا يوم الإثنين الموافق 12 أكتوبر 2020، وذلك على ملعب ماردان بمدينة أنطاليا التركية.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة الساعة الخامسة والنصف عصرًا بتوقيت الدوحة، الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت قطر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة قطر وغانا؟

عادةً ما تذيع قنوات الكأس المباريات الودية لمنتخب قطر، كذلك قناة بي إن سبورت المفتوحة، وبالطبع ستذاع مباراة قطر وغانا على شاشتيهما.

إذا لم تتمكن من متابعة المباراة على التلفاز، يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول.