موعد مباراة قطر ضد كوريا الجنوبية الودية والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة قطر وكوريا الجنوبية الودية، في إطار استعدادات المنتخبين لتصيفات كأس آسيا وكأس العالم 2022، وما هي القنوات الناقلة للمباراة؟

في إطار استعدادات المنتخب القطري للتصفيات المجمعة لكأس آسيا وكأس العالم 2022، يواجه في معسكره في النمسا منتخب كوريا الجنوبية الذي يستعد لنفس التصفيات التي ستلعب في ديسمبر القادم.

سيشارك منتخب قطر في مونديال 2022 باعتباره البلد المستضيف، لكن مباريات التصفيات لها أهمية كبيرة لرغبته في المشاركة في كأس أمم آسيا الذي فاز بنسختها السابقة.

واجه المنتخب القطري منتخب كوستاريكا يوم الجمعة السابق، وتعادل معه إيجابيًا 1-1، أما منتخب كوريا الجنوبية فقد خسر من المكسيك يوم السبت 2-3.

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في هذا التقرير من جول نستعرض سويًا موعد مباراة قطر ضد كوريا الجنوبية ما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة قطر وكوريا الجنوبية؟

موعد مباراة قطر وكوريا الجنوبية هو يوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2020، على ملعب بوندس بفيينا.

صافرة بداية المباراة تنطلق في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت قطر، الخامسة مساءً بتوقيت الإمارات.

المباريات الودية الدولية لمنتخبنا الوطني 🇶🇦 خلال شهر نوفمبر الجاري . pic.twitter.com/kBCGcjAsCn — الاتحاد القطري لكرة القدم (@QFA) November 9, 2020

ما هي القنوات الناقلة لمباراة قطر وكوريا الجنوبية؟

ستنقل مباراة قطر وكوريا الجنوبية على قناة بي إن سبورت المفتوحة، والمتواجدة على القمرين سهيل سات ونايل سات.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب قطر - كوريا الجنوبية الثلاثاء 17 نوفمبر 2020،

16:00 قطر، 17:00 الإمارات beIN SPORTS HD ملعب بوندس

قائمة منتخب قطر ضد كوريا الجنوبية

يغيب عن قائمة منتخب قطر الحارس الأساسي سعد الشيب، ومحمد البكري، ومصعب خضر وعبد الله الأحرق وخالد منير، كما يغيب المهاجمين محمد صلاح وعيسى بالانجي.

قائمة قطر:

حراسة المرمى: مشعل برشم - محمود أبو ندى - فهد يونس

مشعل برشم - محمود أبو ندى - فهد يونس الدفاع: عبد الكريم حسن - بوعلام خوخي - بيدرو - طارق سلمان - المهدي علي - همام أحمد - جاسم جابر - أحمد سهيل.

عبد الكريم حسن - بوعلام خوخي - بيدرو - طارق سلمان - المهدي علي - همام أحمد - جاسم جابر - أحمد سهيل. الوسط: كريم بوضياف - عبد العزيز حاتم - أحمد فتحي - مؤيد حسن - أحمد معين - محمد وعد - عبد الله معرفية.

كريم بوضياف - عبد العزيز حاتم - أحمد فتحي - مؤيد حسن - أحمد معين - محمد وعد - عبد الله معرفية. الهجوم: حسن الهيدوس - أكرم عفيف - المعز علي - إسماعيل محمد - أحمد علاء الدين.

قائمة منتخبنا الوطني 🇶🇦 خلال شهر نوفمبر pic.twitter.com/TxGdVVZAE5 — الاتحاد القطري لكرة القدم (@QFA) October 31, 2020

التشكيل المتوقع لمنتخب قطر

يتوقع أن يبدأ سانشيز بيونس في حراسة المرمى، سهيل وخوخي وسلمان في الدفاع، عبد الكريم حسن وعبد العزيز حاتم وبوضياف وبيدرو، وسيتواجد في الهجوم الثلاثي أكرم عفيف والهيدوس والمعز علي.

التشكيل | 3-4-3

فهد يونس

أحمد سهيل - بوعلام خوخي - طارق سلمان

عبد الكريم حسن - أحمد حاتم - كريم بوضياف - بيدرو

أكرم عفيف - المعز علي - حسن الهيدوس

التشكيل المتوقع لكوريا الجنوبية

عدد من اللاعبين خرجوا من قائمة كوريا الجنوبية بسبب الإصابة بفيروس كورونا، هم جو هيون وو، كيم موون هوان، كيم جين سو، كوون تشانج هون، هوانج إن بيوم، نا سانج هو ولي دونج جون.

من المتوقع أن يبدأ المدرب بينتو بنفس تشكيل المباراة ضد المكسيك لعدم توفر الكثير من اللاعبين.

التشكيل | 5-4-1

لي تشانج كيون

لي جو يونج - كوون كيونج وون - جونج وو يونج - وون دو جاي - كيم تاي هوان

سون هيونج مين - جو سي يونج - سون جون هو - لي جاي سونج

هوانج وي جو