موعد مباراة قطر ضد سنغافورة والتشكيل المتوقع للمنتخبين

تعرف على موعد مباراة قطر الودية القادمة ضد سنغافورة استعدادات لاستكمال مباريات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

أحمد جمال

يفتح ملعب استاد عبد الله بن خليفة أبوابه لاستضافة المباراة الودية بين منتخب قطر ومنتخب سنغافورة وذلك يوم الخميس 14 نوفمبر 2019 ميلادياً، الموافق 17 ربيع الأول 1441 هجرياً، ضمن استعدادات العنابي لاستئناف تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

حقق بطل آسيا في النسخة الماضية 3 انتصارات كاملة من الـ4 جولات التي خاضها في التصفيات حتى الآن، بينما تعادل في مباراة واحدة فقط، ويتصدر جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 10 نقاط، وبفارق 4 نقاط كاملة عن أقرب مُنافسيه وهو منتخب عمان الذي خاض ثلاث مباريات فقط حتى الآن.

على الجانب الآخر يأتي منتخب سنغافورة ضمن المجموعة الرابعة، ويحتل المركز الرابع حيث يملك في جعبته 4 نقاط فقط من 4 مباريات، حيث تعادل مع اليمن وانتصر على فلسطين بينما هُزم في مباراتي السعودية وأوزبكستان، وعلى الرغم من صعوبة مهمة الصعود إلا أن الفارق بين المنتخب السنغافوري ومنتخب الأوزبكستاني المتصدر نقطتين فقط.

إعادة طرح تذاكر خليجي 24 والاستبدال دون رسوم

موعد مباراة قطر ضد سنغافورة والقنوات الناقلة

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المباراة الملعب الموعد قطر - سنغافورة استاد عبد الله بن خليفة الخميس 14 نوفمبر 2019،

17 ربيع الأول 1441،

19:30 قطر، 18:30 مصر

الغيابات والتشكيل المتوقع لقطر

لن يغيب عن العنابي أي لاعب بداعي الإصابة أو الإيقاف، وسيكون الفريق كامل العدد في لقاء سنغافورة.

سيتم إيقاف بيع تذاكر مباريات #خليجي_٢٤ اعتباراً من اليوم حتى الانتهاء من اجراءات القرعة ويمكنكم استبدال تذاكركم التي تم شراؤها من خلال مراكز البيع #أهلاً_بالجميع_في_دوحة_الجميع pic.twitter.com/4hHdWyZ8fk — الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) November 13, 2019

سيدفع المدرب الإسباني فليكس سانشيز بنفس الأسماء الأساسية التي يعتمد عليها في مبارياته مع المنتخب القطري، وسيدفع بكلًا من بوعلام خوخي وعبد الكريم حسن في قلب الدفاع، مع ثنائي محور الوسط عبد العزيزحاتم وعاصم ماديبو، بينما يقود هجوم العنابي في هذا اللقاء المعز علي.

التشكيل | 4-2-3-1

سعد الشيب

كريم بوضيف - بوعلام خوخي - عيد الكريم حسن - بسام الراوي

عاصم ماديبو - عبدالعزيز حاتم

أكرم عفيف - يوسف عبدالرزاق - حسن الهيدوس

المعز علي

الغيابات والتشكيل المتوقع لسنغافورة

لن يغيب عن منتخب سنغافورة أي لاعب بداعي الإصابة أو الإيقاف، وسيكون الفريق كامل العدد في لقاء المنتخب القطري.

سيدفع المدرب الياباني تاتسوما يوشيد بنفس الأسماء التي يعتمد عليها في مبارياته السابقة، ومن المتوقع أن يخوض اللقاء بالتشكيل الأتي:

التشكيل | 3-2-3-2

إزوان ماهبود

صفوان باهارودين - دارين تيه - بايحقي خايزان

هاريس هارون - ياسر هانابي

فارس رملي - سوزليمان ذو القرنين - شهدان سليمان