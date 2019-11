موعد مباراة قطر ضد العراق في الجولة الأولى من خليجي 24

أحمد جمال

يفتح استاد خليفه الدولي أبوابه لاستضافة المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الخليج العربي 2019-20 أو كما هو دارج "خليجي 24"، لكونها النسخة الرابعة والعشرون من البطولة التي تُنظم كل عامين والتي يُشارك فيها دول الخليج، وسيفتتح البطولة منتخب قطر المُنظم لنسخة هذا العام في مواجهة منتخب العراق، وذلك يوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 ميلادياً، الموافق 29 ربيع الأول 1441 هجرياً.

يدخل المنتخب القطري البطولة وهو بطلاً لكأس آسيا الماضية بعدما انتصر على المنتخب الياباني بثلاثية مقابل هدف، لينطلق في رحلة جديدة من نوعها للمُشاركة في كوبا أميركا بالبرازيل، ومنها إلى تصفيات كأس العالم والتي يُقدم فيها أداءً رائعاً حتى الأن، ويتصدر المجموعة الخامسة برصيد 13 نقطة.

ويملك أيضاً منتخب قطر رقماً جيداً في بطولة كأس الخليج العربي، حيث يحتل المركز الثاني برصيد ثلاث بطولات متساوياً مع المنتخب السعودي والعراقي، بينما يبتعد المنتخب الكويتي صاحب الـ10 ألقاب خارج نطاق المُنافسة.

على الجانب الآخر كما أشرنا أن منتخب العراق يملك ثلاث ألقاب من كأس الخليج، والتي حققها أعوام (1979-1984-1988)، آي أكثر من 30 عاماً غاب لقب الطولة عن أسود الرافدين الذي يُقدم أداءً مذهلاً في تصفيات كأس العالم، حيث يتصدر المجموعة الثالثة برصيد 11 نقطة مُتقدماً على كلٌا من منتخب البحرين، إيران، هونج كونج وكمبوديا.

جدول مباريات كأس الخليح 24 وترتيب مجموعات خليجي 24

لن يفتقد منتخب قطر أي من في المباراة القادمة ضد المنتخب العراقي بسبب الإصابة أو الإيقاف، ومن المتوقع أن تكون جميع العناصر الأساسية متاحة للمدرب الإسباني.

بالطبع سيتغير التشكيل كثيراً نظراً لتغير قوام المنتخب الذي لن ينضم إلى قائمته الكثير من الأسماء بالطبع ولذا فنحن في انتظار إعلان المنتخب القطري والمنتخب العراقي للقائمة المُشاركة في البطولة.

Get your tickets, mark the dates and support our national team at #GulfCup2019! 🇶🇦♥️⚽#Khaliji24 pic.twitter.com/bJKd2n2cX0