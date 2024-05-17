تعرف على موعد مباراة فياريال وريال مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يحل ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا على فياريال ضمن مباريات الجولة السابعة والثلاثين من الدوري الإسباني 2023-2024، على ملعب "لا سيراميكا".

ريال مدريد، يدخل المباراة طامحًا للفوز من أجل زيادة الروح المعنوية بين جماهيره قبل نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب ويمبلي أمام بوروسيا دورتموند.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة فياريال وريال مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

الموضوع يُستكمل بالأسفل

جدول مباريات الدوري الإسباني 2023-2024 القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة فياريال وريال مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024؟

موعد مباراة فياريال وريال مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024 هو يوم الأحد 19 مايو 2024 على ملعب لا سيراميكا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 20:00 بتوقيت السعودية ومصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة فياريال وريال مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني عبر قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، ستجد مباراة فياريال وريال مدريد على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالمباراة عبر تطبيق TOD.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق فياريال - ريال مدريد الأحد 19 مايو 2024

20:00 السعودية ومصر beIN SPORTS HD 3 لا سيراميكا خالد الحدي

التشكيل المتوقع لريال مدريد أمام فياريال في الدوري الإسباني 2023-2024

من المتوقع أن يدخل المدرب كارلو أنشيلوتي المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3