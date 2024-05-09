موعد مباراة فولهام ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة فولهام ومانشستر سيتي في الجولة 37 من الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يحل مانشستر سيتي ضيفًا ثقيلًا على فولهام، ضمن مباريات الجولة الـ 37 من الدوري الإنجليزي 2023-2024، على ملعب كرافين كوتاج.

ويدخل مانشستر سيتي، المباراة بمعنويات مرتفعة بعد سلسلة من الانتصارات في الدوري خلال الفترة الماضية، سيعمل على مواصلتها امام فولهام للعودة إلى القمة، والحفاظ على لقبه.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة فولهام ومانشستر سيتي والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع وكل ما تريد معرفته عن المباراة.

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جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة فولهام ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

موعد مباراة فولهام ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي هو يوم السبت 11 مايو 2024، على ملعب كرافين كوتاج.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة فولهام ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، يمكنك مشاهدة المباراة على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم فعل ذلك عبر تطبيق TOD.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب فولهام - مانشستر سيتي السبت 11 مايو 2024،

14:30 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 كرافين كوتاج

التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي أمام فولهام في الدوري الإنجليزي 2023-2024: