تعرف على موعد مباراة فرنسا وهولندا في كأس أوروبا يورو 2024 والقنوات الناقلة...

مباراة قوية لحساب يورو 2024 في الجولة الثانية من دور المجموعات ستجمع كلًا من فرنسا وهولندا.

فرنسا فازت بمباراتها الأولى أمام النمسا بهدف نظيف، بينما فازت هولندا على بولندا بهدفين لهدف.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة فرنسا وهولندا في كأس أوروبا يورو 2024 والقنوات الناقلة.

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ما موعد مباراة فرنسا وهولندا في كأس أوروبا يورو 2024؟

موعد مباراة فرنسا وهولندا في كأس أوروبا يورو 2024، هو يوم الجمعة 21 يونيو 2024 على ملعب ريد بول أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وهولندا في كأس أوروبا يورو 2024؟

تذاع مباريات يورو 2024 عبر قنوات "بي إن سبورتس"، ستجد مباراة فرنسا وهولندا في كأس أوروبا يورو 2024 على شاشتها.

شاهد البث المباشر لمباراة فرنسا وهولندا في كأس أوروبا يورو 2024

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق فرنسا - هولندا الجمعة 21 يونيو 2024

22:00 مصر والسعودية beIN Sports Max 2 ريد بول أرينا عصام الشوالي

تشكيل فرنسا المتوقع أمام هولندا في يورو2024

من المتوقع أن يدخل المدرب ديدييه ديشان المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل|4-2-4 حراسة المرمى مايك ماينان خط الدفاع ثيو هيرنانديز - دايوت أوباميكانو - ويليام ساليبا - جول كزندي خط الوسط نجولو كانتي - أدريان رابيو خط الهجوم ماركوس تورام - أنطوان جريزمان - عثمان ديمبيلي - أوليفييه جيرو

تشكيل هولندا المتوقع أمام فرنسا في يورو2024

من المتوقع أن يدخل المدرب رونالد كومان المباراة بالتشكيل التالي:-