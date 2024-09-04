موعد مباراة فرنسا وبلجيكا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة فرنسا وبلجيكا في الجولة الثانية من دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستعد المنتخب الفرنسي، لمواجهة قوية أمام بلجيكا، ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري الأمم الأوروبية 2024-2025.

ويشارك المنتخب الفرنسي، في المجموعة الثانية برفقة كل من إيطاليا، بلجيكا والكيان.

وكانت فرنسا قد سقطت في فخ الخسارة بالجولة الأولى بثلاثة أهداف لهدف، أمام إيطاليا، وبالنتيجة ذاتها فازت بلجيكا، على الكيان.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة فرنسا وإيطاليا في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 والقنوات الناقلة....

ما موعد مباراة فرنسا وبلجيكا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 ؟

موعد مباراة فرنسا وبلجيكا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025، هو يوم الإثنين 9 سبتمبر 2024 على ملعب بودوان.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة ل مباراة فرنسا وبلجيكا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025؟

تذاع مباريات دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 عبر قنوات "بي إن سبورتس"، وبالتأكيد ستجد مباراة فرنسا وبلجيكا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 على شاشتها.

كما يمكنكم متابعة المباراة على الإنترنت من خلال تطبيق TOD.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق فرنسا - بلجيكا الإثنين 9 سبتمبر 2024،

21:45 مصر والسعودية beIN Sports 1 بودوان خليل البلوشي

تشكيل فرنسا المتوقع أمام بلجيكا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025

من المتوقع أن يدخل المدرب ديديه ديشامب المباراة بالتشكيل التالي:-