موعد مباراة فرنسا ضد مولدوفا، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة فرنسا القادمة ضد مولدوفا في الجولة التاسعة من تصفيات يورو 2020، وما هي القنوات الناقلة لها وما هو التشكيل المتوقع؟

أحمد جمال

يفتح استاد فرنسا أبوابه لاستضافة مباراة هامة للمنتخب الفرنسي ضد مولدوفا يوم الخميس 14 نوفمبر 2019 ميلاديًا، الموافق 17 ربيع الأول 1441 هجريًا، وذلك في الجولة التاسعة من تصفيات يورو 2020.

تعادل الديوك مع تركيا في الجولة السابقة من تصفيات كأس أمم أوروبا 2020 بهدفٍ لمثله، فاكتفوا بالمركز الثاني خلف أحفاد العثمانيين بفارق المواجهات المباشرة بعد أن جمع المنتخبان 19 نقطة، حيث فاز الأتراك على الفرنسيين في الذهاب بهدفين نظيفين، ويحتاج منتخب فرنسا للفوز على المنتخب المولدوفي في لقاء الجولة التاسعة لتلافي أي مفاجأة قد يحدثها منتخب آيسلندا، والذي يبتعد عن ثنائي القمة بأربعة نقاطٍ فقط.

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ودع منتخب مولدوفا المنافسة مبكرًا وضمن عدم التأهل لليورو مباشرةً، فحتى الآن لم يجمع إلا 3 نقاطٍ فقط بعد مرور 8 جولات، وضعوه في المركز الأخير في ترتيب المجموعة الثامنة.

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موعد مباراة فرنسا ضد مولدوفا والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة فرنسا - مولدوفا استاد فرنسا الخميس 14 نوفمبر 2019،

17 ربيع الأول 1441،

21:45 مصر، 22:45 السعودية جيديميناس ماجييكا beIN SPORTS HD 1

الغيابات والتشكيل المتوقع لفرنسا

يعاني منتخب فرنسا من العديد من الغيابات في قائمته بداعي الإصابة، هم حارس توتنهام هوجو لوريس ومدافع بايرن ميونخ لوكاس هيرنانديز ومدافع برشلونة صامويل أومتيتي ومدافع مانشستر سيتي إيميريك لابورت وزميله بنجامين ميندي، كذلك متوسط ميدان يوفنتوس بليز ماتويدي ونجم مانشستر يونايتد بول بوجبا، ومهاجم مارسيليا فلوريان توفان.

Programme du jour pour nos Bleus:

12H00 - Conférence de presse de @SteveMandanda et @clement_lenglet (en direct sur FFFTV) 🎙

17H30 - Entraînement 💪 pic.twitter.com/NIf1Pu8hPN — Equipe de ⭐⭐ (@equipedefrance) November 12, 2019

سيبدأ المدرب ديدييه ديشان المباراة بطريقته المعتادة، وسيعتمد على مانداندا في حراسة المرمى وأمامه الرباعي، لوكاس ديني وكليمون لونجليه ورافائيل فاران وبينجامين بافارد، وسيتواجد الثنائي كانتي وتوليسو في وسط الميدان، وأمامهم الثلاثي كومان وجريزمان وسيسوكو، وسيقود الهجوم كيليان مبابي.

التشكيل | 4-2-3-1

ستيف مانداندا

لوكاس ديني - كليمون لونجليه - رافائيل فاران - بينجامين بافارد

نجولو كانتي - كورينتين توليسو

كينجسلي كومان - أنطوان جريزمان - موسى سيسوكو

كيليان مبابي

الغيابات والتشكيل المتوقع لمولدوفا

سيغيب عن منتخب مولدوفا المهاجم فلاديمير أمبروز، كذلك استبعد الشاب بوستولاتشي من القائمة، وسيبدأ المدرب ألتمان بنفس تشكيله المتحفظ في محاولة لخروج من استاد فرنسا ولو بنقطة واحدة، ومن المتوقع أن يكون التشكيل كالآتي:

التشكيل | 5-4-1