موعد مباراة فرنسا ضد آيسلندا، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة فرنسا القادمة ضد آيسلندا في الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

أحمد جمال

يفتح ملعب لاوجاردالسفولور بمدينة ريجيافيك أبوابه لاستضافة مباراة فرنسا ضد آيسلندا يوم الجمعة 11 أكتوبر 2019 ميلاديًا، الموافق 12 صفر 1441 هجريًا، وذلك في الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020.

استطاع منتخب الديوك أن يتخلصوا سريعاً من أثر الهزيمة التي لحقت بهم في الجولة الثالثة على يد المنتخب التركي بهدفين دون رد، لينتصروا في الثلاث جولات الأخيرة على كلٌا من منتخب أندورا ذهاباً وإياباً ومنتخب ألبانيا، ليرتفع رصيدهم إلى 15 نقطة محتلين لوصافة المجموعة الثامنة بفارق الأهداف فقط عن منتخب تركيا المتصدر للمجموعة بنفس عدد النقاط.

على الجانب الآخر يحتل منتخب آيسلندا المركز الثالث في المجموعة برصيد 12 نقطة، بعد أن حقق 4 انتصارات وهزيمتين فقط كانت أولهم ضد منتخب فرنسا والثانية أمام المنتخب الألباني، ويسعى المنتخب الآيسلندي للخروج من هذه المباراة بنتيجة التعادل على الأقل لتعزيز فرصه في المنافسة.

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موعد مباراة فرنسا ضد آيسلندا والقنوات الناقلة

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المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة آيسلندا - فرنسا لاوجاردالسفولور الجمعة 11 أكتوبر 2019 ميلادياً،

12 صفر 1441 ،

20:45 مصر، 21:45 السعودية جيانلوكا روتشي لم تتحدد بعد

الغيابات والتشكيل المتوقع لفرنسا

لن يفتقد منتخب فرنسا أي لاعب سوى كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان بسبب الإصابة التي حرمته من الانضمام لقائمة المنتخب، بينما ستكون باقي الخيارات مُتاحة أمام المدرب الفرنسي ديدييه ديشان ، ومن المتوقع أن يبدأ المباراة بنفس التشكيل المُعتاد له في التصفيات وبطريقة لعب (4-4-1-1) المعتادة، وبالأسماء الآتية:

التشكيل | 4-2-3-1