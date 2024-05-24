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شاهد مباريات إنتر ميامي في الدوري الأمريكي
أحمد مجدي

موعد مباراة فانكوفر وايت كابس وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2024 والقنوات الناقلة

Inter Miami CFالدوري الأمريكينادي فانكوفر وايت كابس لكرة القدم v Inter Miami CFنادي فانكوفر وايت كابس لكرة القدم

تعرف على موعد مباراة فانكوفر وايت كابس وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2024 والقنوات الناقلة..

يستعد ليونيل ميسي وفريقه إنتر ميامي لمباراة رسمية جديدة حينما يحلون ضيوفًا على فانكوفر وايت كابس ضمن مباريات الدوري الأمريكي في 2024.

ويتطلع إنتر ميامي متصدر الترتيب حاليًا لتقديم موسم رائع بعد دعم الفريق بعدد من الصفقات أبرزها لويس سواريز، ليلم شمل جيل البلوجرانا التاريخي.

في السطور التالية يستعرض لكم موقع "جول" كل ما تريدون معرفته عن مباراة فانكوفر وايت كابس وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2024 والقنوات الناقلة.

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ما هو موعد مباراة فانكوفر وايت كابس وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2024؟

موعد مباراة فانكوفر وايت كابس وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2024 هو يوم الأحد 26 مايو 2024 على ملعب بي سي بلايس معقل فانكوفر.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الخامسة والنصف صباحًا بتوقيت السعودية ومصر.

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ما القنوات الناقلة لمباراة فانكوفر وايت كابس وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2024؟

لا يتم نقل مباريات الدوري الأمريكي 2024 عبر أي قناة داخل الشرق الأوسط، حيث لم تعلن أي شبكة عربية حتى الآن عن حصولها على حقوق بث إذاعة المباريات.

ولكن يمكن متابعة مباريات فريق إنتر ميامي في الدوري الأمريكي، عن طريق الاشتراك في تطبيق "Apple TV" والذي يتيح لك متابعة المباريات على أجهزتك المختلفة.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعب
فانكوفر وايت كابس - نتر مياميالأحد 26 مايو 2024
05:30 السعودية، مصر		Apple TV+بي سي بلايس

تشكيل إنتر ميامي المتوقع ضد فانكوفر وايت كابس في الدوري الأمريكي 2024

من المتوقع أن يدخل المدرب الأرجنتيني تاتا مارتينو المباراة بالتشكيل التالي:-

الخطة4-3-3
حارس المرمىدريك كاليندر
الدفاعجوردي البا - نيكولاس فريري - توماس أفيليش - مارسيلو ويجاندت
الوسطجوليان جريسيل - بينجامين كريماتشي - ديفيد رويز
الهجومماتياس روخاس - ليوناردو كامبانا - ليو أفونسو

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