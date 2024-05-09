تعرف على موعد مباراة غرناطة وريال مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

يستضيف ملعب "لوس كارمينيس" مباراة تجمع بين ريال مدريد وغرناطة في الدوري الإسباني 2023-2024.

المباراة تأتي بينما ريال مدريد قد حسم لقب الدوري الإسباني 2023-2024 أما غرناطة فقد بات قاب قوسين أو أدنى من الهبوط إلى الدرجة الثانية ولكنه يتشبث بآماله الأخيرة ولو كانت ضعيفة.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد غرناطة وريال مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

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جدول مباريات الدوري الإسباني 2023-2024 القنوات الناقلة والترتيب

ما هو موعد مباراة غرناطة وريال مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024 ؟

موعد مباراة غرناطة وريال مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024 هو يوم السبت 11 مايو 2024 على ملعب لوس كارمينيس.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 19:30 بتوقيت السعودية ومصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة غرناطة وريال مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الأوروبي لكرة القدم عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" ستجد مباراة غرناطة وريال مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024 على شاشتها.

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المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب غرناطة - ريال مدريد السبت 11 مايو 2024

19:30 السعودية ومصر beIN Sports لوس كارمينيس

التشكيل المتوقع لريال مدريد

من المتوقع أن يدخل المدرب كارلو أنشيلوتي المباراة بالتشكيل التالي:=

التشكيل: 4-4-2