موعد مباراة عمان وقطر في كأس الخليج العربي 26 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة عمان وقطر في الجولة الثانية من كأس الخليج العربي 26 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يتزين ستاد جابر مبارك الحمد الصباح، لاستقبال أولى مباريات الجولة الثانية من كأس الخليج العربي 26، والتي ستجمع منتخب عمان، أمام نظيره قطر.

ويستهدف الفريقان الخروج بنقاط المباراة كاملة، للاقتراب من حسم التأهل إلى نصف النهائي، بعد التعادل في المباراة الأولى لكل منهما بهدف لكل منتخب.

وتتساوى فرق المجموعة الأولى، في النقاط برصيد نقطة لكل منتخب، بعد تعادل عمان مع الكويت، وقطر مع الإمارات.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة عمان وقطر، في الجولة الثانية من كأس الخليج العربي 26 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما موعد مباراة عمان وقطر في كأس الخليج العربي 26؟

موعد مباراة عمان وقطر في كأس الخليج العربي 26 هو يوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 على ملعب ستاد جابر مبارك الحمد الصباح.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 17:25 مساء بتوقيت السعودية وقطر، 18:25 بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة عمان وقطر في كأس الخليج العربي 26؟

تذاع مباراة عمان وقطر في كاس الخليج العربي 26 عبر قنوات الكاس القطرية، الكويت الرياضية، أبو ظبي الرياضية، وSSC.

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق الملعب عمان - قطر الثلاثاء 24 ديسمبر 2024،

17:25 السعودية وقطر، 18:25 الإمارات الكويت الرياضية - ستاد جابر المبارك الكويت الرياضية 2 - دبي الرياضية عبد الله السعدي SSC News HD مشاري القرني فهد عريشي الكأس 1 - قناة الرابعة 1 ادريس زيتوني الشارقة الرياضية موسى عيد أبو ظبي الرياضية -

تشكيل قطر المتوقع أمام عمان في كأس الخليج العربي 2026:

التشكيل| 3-4-3 حراسة المرمى مشعل برشم خط الدفاع محمد وعد - طارق سلمان - جاسم رجب خط الوسط أكرم عفيف - لوكاس مينديز - إبراهيم الحسن - بوعلام خوخي خط الهجوم المعز علي - أحمد فتحي - عبد الرحمن مصطفى

تشكيل عمان المتوقع أمام قطر في كأس الخليج العربي 2026: