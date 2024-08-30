تعرف على موعد مباراة شيكاغو فاير وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2024 والقنوات الناقلة..

يستعد إنتر ميامي لمباراة رسمية جديدة حينما يستضيف نيويورك سيتي ضمن مباريات الدوري الأمريكي 2024.

ويتطلع إنتر ميامي متصدر الترتيب حاليًا لمواصلة الطريق نحو اللقب رغم غياب نجمه الأبرز ليونيل ميسي.

في السطور التالية يستعرض لكم موقع "جول" كل ما تريدون معرفته عن مباراة شيكاغو فاير وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2024 والقنوات الناقلة.

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ما هو موعد مباراة شيكاغو فاير وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2024؟

موعد مباراة شيكاغو فاير وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2024 هو يوم الأحد 1 سبتمبر 2024 على ملعب سولدير فيلد معقل شيكاغو فاير.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثالثة والنصف صباحًا بعد منتصف الليل بتوقيت السعودية ومصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة شيكاغو فاير وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2024؟

لا يتم نقل مباريات الدوري الأمريكي 2024 عبر أي قناة داخل الشرق الأوسط، حيث لم تعلن أي شبكة عربية حتى الآن عن حصولها على حقوق بث إذاعة المباريات.

ولكن يمكن متابعة مباريات فريق إنتر ميامي في الدوري الأمريكي، عن طريق الاشتراك في تطبيق "Apple TV" والذي يتيح لك متابعة المباريات على أجهزتك المختلفة.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب شيكاغو فاير - إنتر ميامي الأحد 1 سبتمبر 2024

03:30 السعودية ومصر Apple TV+ سولدير فيلد

تشكيل إنتر ميامي المتوقع ضد شيكاغو فاير في الدوري الأمريكي 2024

من المتوقع أن يدخل المدرب الأرجنتيني تاتا مارتينو المباراة بالتشكيل التالي:-