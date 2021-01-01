موعد مباراة شبيبة القبائل واتحاد العاصمة في الدوري الجزائري والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة شبيبة القبائل ضد نادي اتحاد العاصمة في الجولة السابعة من الدوري الجزائري 2021، وما هي القناة الناقلة للمباراة؟

يستعد شبيبة القبائل لاستضافة فريق اتحاد العاصمة ، وذلك ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري الجزائري 2021

يحتل الشبيبة المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الجزائري 2021 برصيد 9 نقاط من ست مباريات، فاز في اثنتين وتعادل في ثلاثة وخسر واحدة، ويضع عينيه على الثلاث نقاط للقفز لمراكز المقدمة.

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بينما يسعى اتحاد العاصمة لتحسين مركزه، حيث يحتل المركز الرابع عشر برصيد 5 نقاط فقط من ست مباريات في الدوري، جمعهم من تعادلين وثلاثة هزائم وحقق الفريق فوزًا واحدًا فقط.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباراة شبيبة القبائل ضد اتحاد العاصمة وما هي القنوات الناقلة؟

جدول ترتيب الدوري الجزائري 2021، المباريات والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة شبيبة القبائل واتحاد العاصمة؟

موعد مباراة شبيبة القبائل واتحاد الجزائر هو يوم الإثنين 11 يناير 2020 ميلاديًا، الموافق 27 جمادي الأول 1442 هجريًا.

وتنطلق المباراة في تمام الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، الثانية ونصف بتوقيت الجزائر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة شبيبة القبائل واتحاد العاصمة؟

يقوم التلفزيون الجزائري بنقل مباريات الدوري الجزائري عبر شاشاته، وتذاع بعض المباريات عبر قناة الكأس القطرية.