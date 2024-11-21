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أحمد مجدي

موعد مباراة سيلتا فيجو وبرشلونة في الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة

الدوري الإسباني – لا ليجابرشلونةسيلتا فيجو v برشلونةسيلتا فيجو

تعرف على موعد مباراة سيلتا فيجو وبرشلونة في الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يواجه برشلونة نظيره سيلتا فيجو ضمن مباريات الجولة 14 من الدوري الإسباني على ملعب بالايدوس في واحدة من أقوى مباريات الفريق الكتالوني خارج أرضه.

برشلونة يطمح لتجاوز الهزيمة التي تكبدها من ريال سوسييداد في الجولة الماضية، ويأمل رجال هانز فليك أن يجدوا الطريق معبدًا نحو فوز على سيتا فيجو في ملعب بالايدوس.

وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مباراة سيلتا فيجو وبرشلونة في الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

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ما موعد مباراة سيلتا فيجو وبرشلونة في الدوري الإسباني 2024-2025 ؟

موعد مباراة سيلتا فيجو وبرشلونة في الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني 2024-2025 هو يوم السبت 23 نوفمبر 2024، على ملعب بالايدوس.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة مساء بتوقيت السعودية..

المباراة التالية

ما هي القنوات الناقلة لمباراة سيلتا فيجو وبرشلونة في الدوري الإسباني 2024-2025 ؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة سيلتا فيجو وبرشلونة عبر قناة beIN Sports HD 1.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعب
سيلتا فيجو - برشلونةالسبت 23 نوفمبر 2024،
22:00 مصر ، 23:00 السعودية		beIN Sports HD 1بالايدوس

تشكيل برشلونة المتوقع أمام سيلتا فيجو في الدوري الإسباني 2024-2025

3الخطة4-3-2-1
حراسة المرمىإنياكي بينيا
خط الدفاعأليخاندرو بالدي - باو كوبارسي - إنييجو مارتينيز - جول كوندي
خط الوسطفرينكي دي يونج - مارك كاسادو - داني أولمو
خط الهجومرافينيا - فيرمين لوبيز - روبرت ليفاندوفسكي
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