موعد مباراة الاتحاد القادمة في دوري أبطال آسيا 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الاتحاد القادمة أمام سابهان في الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال آسيا 2023-24 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يحل الاتحاد، ضيفًا ثقيلًا على سابهان الإيراني، ضمن مباريات الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال آسيا 2023-2024.

وأسفرت القرعة عن وقوع الاتحاد في المجموعة الثالثة من البطولة، بجانب سابهان الإيراني، القوة الجوية العراقي، أجمك الأوزبكي.

وافتتح الاتحاد مبارياته في البطولة بفوز عريض على أجمك بثلاثية نظيفة، وسيعمل على مواصلة الانتصارات للتربع على صدارة الترتيب والاقتراب من التأهل إلى الدور القادم، بينما تعادل سابهان مع القوة الجوية بهدفين لكل فريق، وسيعمل على استغلال عامل الأرض والجمهور للخروج بنتيجة إيجابية أمام العميد.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، نتعرف معًا على موعد مباراة سابهان والاتحاد في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة سابهان والاتحاد في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

موعد مباراة سابهان والاتحاد، في الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2023-2024، هو الإثنين 2 أكتوبر 2023، على ملعب استاد نقش جهان.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة سابهان والاتحاد في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري أبطال آسيا 2023-2024 في المملكة العربية السعودية على قنوات SSC، والتي حصلت على حقوق إذاعة مباريات دوري روشن السعودي والبطولات الآسيوية داخل المملكة.

كما يمكن المتابعة عبر قنوات beIN AFC خارج الأراضي السعودية، بينما تنقل قنوات أبوظبي الرياضية البطولة داخل الإمارات.