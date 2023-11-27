موعد مباراة ريال مدريد ونابولي في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد ونابولي في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا 2023-2024، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين...

يستضيف ريال مدريد، نظيره نابولي، ضمن مباريات الجولة الخامسة في منافسات المجموعة الثالثة من دوري أبطال أوروبا 2023-2024، على ملعب سانتياجو برنابيو.

ويشارك ريال مدريد في المجموعة الثالثة من البطولة، برفقة نابولي الإيطالي، أونيون برلين الألماني، بالإضافة إلى براجا البرتغالي.

ريال مدريد، يسير بشكل مميز في البطولة، وضمن وصوله إلى دور الـ 16، بعد تصدره المجموعة، بالعلامة الكاملة، وسيطمح لمواصلة الانتصارات أمام نابولي لتأمين صدارة المجموعة.

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أما نابولي، بدأ المسابقة بفوز على براجا، ثم خسارة من ريال مدريد، قبل أن يعود ويتغلب على أونيون برلين، في الجولة الرابعة وتعادل معه في الخامسة، ليأتي في المركز الثاني برصيد سبع نقاط.

وفي السطور التالية، يقدم "GOAL.com" كل ما تريد معرفته عن مباراة ريال مدريد ونابولي في الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا 2023-2024..

ما هو موعد مباراة ريال مدريد ونابولي في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

موعد مباراة ريال مدريد ونابولي في الجولة الخامسة لمنافسات المجموعة الثالثة من دوري أبطال أوروبا 2023-2024 هو يوم الأربعاء 29 نوفمبر 2023، على ملعب سانتياجو برنابيو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ونابولي في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

تملك شبكة "beIN Sports" القطرية حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 حصريًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتأكيد ستذيع مباراة نابولي وريال مدريد عبر إحدى قنواتها.

ومن المقرر أن تبث مباراة ريال مدريد ونابولي عبر قناة beIN Sports 1.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب ريال مدريد - نابولي الأربعاء 29 نوفمبر 2023،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 1 سانتياجو برنابيو

التشكيل المتوقع لريال مدريد:

التشكيل: 4-3-1-2

لونين

داني كارباخال - ناتشو - دافيد ألابا - فيرلان ميندي

داني سيبايوس - أوريليان تشواميني - فالفيردي

جود بيلينجهام

رودريجو - خوسيلو

تشكيل نابولي المتوقع:

التشكيل| 4-3-3

أليكس ميريت

جيوفاني دي لورينزو – ليو أوستيجارد – أمير رحماني – ماتياس أوليفيرا

أنجويسا – لوبوتكا – زيلينسكي

بوليتانو – فيكتور أوسيمين - كفاراتسخيليا