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Kylian Mbappe Real Madrid Takuma Asano Mallorca(C)Getty Images
أحمد مجدي

موعد مباراة ريال مدريد ومايوركا في السوبر الإسباني 2025 والقنوات الناقلة

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تعرف على موعد مباراة ريال مدريد ومايوركا في السوبر الإسباني 2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يطمح ريال مدريد لدخول السوبر الإسباني 2025 بأقوى طريقة ممكنة حين يواجه ريال مايوركا في المملكة العربية السعودية.

رجال المدرب كارلو أنشيلوتي يريدون استبعاد أي مفاجأة في السوبر الإسباني 2025 آملين أن يحقق الملكي أول بطولة في الموسم الكروي المحلي.

وفي التقرير التالي من موقع جول سنتعرف معًا على موعد مباراة ريال مدريد وريال مايوركا في السوبر الإسباني 2025 والقنوات الناقلة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما موعد مباراة ريال مدريد وريال مايوركا في السوبر الإسباني 2025؟

موعد مباراة ريال مدريد وريال مايوركا في السوبر الإسباني 2025، هو يوم الخميس 9 يناير 2024، على ملعب الجوهرة المشعة.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت السعودية.

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ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وريال مايوركا في السوبر الإسباني 2025؟

تذاع مباريات السوبر الإسباني عبر شبكة قنوات SSC السعودية، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال مايوركا في السوبر الإسباني 2025 من خلالها.

ويمكن متابعة البث المباشر عن طريق تطبيق شاهد.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالبث عبر الإنترنتالملعبالتعليق
ريال مدريد - ريال مايوركاالخميس 9 يناير 2025،
21:00 مصر، 22:00 السعودية		SSC News HDشاهدالجوهرة المشعةمحمد حسين
MBC مصر 2فارس عوض

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ريال مايوركا في السوبر الإسباني 2025

التشكيل| 4-2-4
حراسة المرمىتيبو كورتوا
خط الدفاعفيرلان ميندي - أنطونيو روديجر - أوريليان تشواميني - لوكاس فاسكيز
خط الوسطفيديريكو فالفيردي - لوكا مودريتش
خط الهجومرودريجو - جود بيلينجهام - أردا جولر - كيليان مبابي
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