موعد مباراة ريال مدريد ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا 2023-24 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد ولايبزيج في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2023-2024، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين...

TOD TVيستضيف ريال مدريد، نظيره لايبزيج في مباراة هامة ضمن إياب مباريات دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2023-2024، على ملعب سانتياجو برنابيو.

وكان ريال مدريد، قد حسم مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين في ألمانيا، لصالحه بهدف ثمين سجله براهيم دياز، وسيعمل على الحفاظ على تقدمه للتأهل إلى ربع نهائي المسابقة.

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ويدخل ريال مدريد، المباراة بمعنويات مرتفعة بعد سلسلة من النتائج الجيدة في الفترة الأخيرة، وسيأمل في مواصلة الانتصارات لإسعاد الجماهير.

وفي السطور التالية، يقدم "GOAL.com" كل ما تريد معرفته عن مباراة ريال مدريد ولايبزيج في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2023-2024...

ما موعد مباراة ريال مدريد ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

موعد مباراة ريال مدريد ولايبزيج في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2023-2024 هو الأربعاء الموافق 6 مارس 2024 على ملعب سانتياجو برنابيو.

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وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

تملك شبكة "beIN Sports" القطرية حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 حصريًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتأكيد ستذيع مباراة ريال مدريد ولايبزيج عبر إحدى قنواتها.

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالمباراة عبر تطبيق TOD.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب ريال مدريد - لايبزيج الأربعاء 6 مارس 2024،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 1 سانتياجو برنابيو

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة لايبزيج في دوري أبطال أوروبا 2023-2024

من المتوقع أن يدخل المدرب كارلو أنشيلوتي المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

حراسة المرمى أندريه لونين خط الدفاع فيرلاند ميندي - ناتشو - أنطونيو روديجر - داني كارباخال خط الوسط إدواردو كامافينجا - توني كروس - فيديريكو فالفيردي خط الهجوم جود بيلينجهام - رودريجو جويس - فينيسيوس جونيور

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