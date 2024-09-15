تعرف على موعد مباراة ريال مدريد وشتوتجارت في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستقبل ملعب سانتياجو برنابيو، مباراة كبيرة والتي ستجمع ريال مدريد وشتوتجارت، في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا 2024-2025 بثوبه الجديد.

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وتغير نظام دوري أبطال أوروبا، والذي يشارك فيه 36 فريقًا، سيتم تقسيمهم إلى 4 تصنيفات وسيلعب كل فريقين من كل تصنيف سويًا بنظام الذهاب والإياب، ويتأهل أصحاب المراكز من الأول إلى الثامن يتأهلون مباشرة إلى الدور الثاني، وأصحاب المراكز من 9 إلى 24 فيخوضون ملحقًا بنظام الذهاب والعودة لتحديد 8 فرق تشارك في الدور الثاني إلى جانب المتأهلين الثمانية.

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ريال مدريد، يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة لبداية حملته في الحفاظ على لقبه، ومصالحة الجماهير بعد البداية التي لم تكن منتظرة منه في الدوري الإسباني.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة ريال مدريد وشتوتجارت في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة

ما موعد مباراة ريال مدريد وشتوتجارت في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 ؟

موعد مباراة ريال مدريد وشتوتجارت في الجولة الأولى دوري أبطال أوروبا 2024-2025 هو يوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024، على ملعب سانتياجو برنابيو.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وشتوتجارت في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 ؟

تذاع مباريات دوري أبطال أوروبا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ريال مدريد وشتوتجارت عبر قناة beIN Sports 2.

ويمكن متابعة البث المباشر عن طريق تطبيق TOD TV.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المشاهدة عبر الإنترنت المعلق ريال مدريد - شتوتجارت الثلاثاء 17 سبتمبر 2024،

22:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 2 سانتياجو برنابيو TOD حسن العيدروس

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام شتوتجارت في دوري أبطال أوروبا 2024-2025: