تعرف على موعد مباراة ريال مدريد وريال بيتيس في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستضيف ريال مدريد نظيره ريال بيتيس، في ختام مباريات الدوري الإسباني 2023-2024، على ملعب سانتياجو برنابيو.

وبعد التعادل الأخير للميرينجي، في الدوري أمام فياريال، سيدخل ريال مدريد، المباراة كتجربة أخيرة قبل لقاء بوروسيا دورتموند، المرتقب في نهائي دوري أبطال أوروبا.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة ريال مدريد وريال بيتيس في الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

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جدول مباريات الدوري الإسباني 2023-2024 القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة ريال مدريد وريال بيتيس في الدوري الإسباني 2023-2024؟

موعد مباراة ريال مدريد وريال بيتيس في الدوري الإسباني 2023-2024 هو يوم السبت 25 مايو 2024 على ملعب سانتياجو برنابيو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت السعودية ومصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وريال بيتيس في الدوري الإسباني 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني عبر قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، ستجد مباراة ريال مدريد وريال بيتيس على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالمباراة عبر تطبيق TOD.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق ريال مدريد - ريال بيتيس السبت 25 مايو 2024،

22:00 السعودية ومصر beIN SPORTS HD 3 سانتياجو برنابيو أحمد البلوشي

التشكيل المتوقع لريال مدريد أمام ريال بييتس في الدوري الإسباني 2023-2024