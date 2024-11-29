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جدول مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني
أحمد مجدي

موعد مباراة ريال مدريد وخيتافي في الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة

الدوري الإسباني – لا ليجاريال مدريد v خيتافيريال مدريدخيتافي

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد وخيتافي في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يواجه ريال مدريد نظيره خيتافي ضمن مباريات الجولة 15 من الدوري الإسباني على ملعب سانتياجو برنابيو في واحدة من المباريات التي يفترض أن تكون في المتناول بالنسبة لريال مدريد على أرضه وبين جماهيره.

ريال مدريد يطمح في تجاوز الهزيمة التي تكبدها من ليفربول في دوري أبطال أوروبا ويريد مداواة جراحه بأداء أفضل في الدوري الإسباني الذي يحاول فيه استمرار مطاردة برشلونة.

وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مباراة ريال مدريد وخيتافي في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما موعد مباراة ريال مدريد وخيتافي في الدوري الإسباني 2024-2025 ؟

موعد مباراة ريال مدريد وخيتافي في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني 2024-2025 هو يوم الأحد 1 ديسمبر 2024، على ملعب سانتياجو برنابيو.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة والربع مساء بتوقيت مصر، السادسة والربع مساء بتوقيت السعودية..

المباراة التالية

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وخيتافي في الدوري الإسباني 2024-2025 ؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ريال مدريد وخيتافي عبر قناة beIN Sports HD 3.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعبالمعلق
ريال مدريد - خيتافيالأحد 1 ديسمبر 2024
17:!5 مصر، 18:15 السعودية		beIN Sports HD 3سانتياجو برنابيوخليل البلوشي

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام خيتافي في الدوري الإسباني 2024-2025

3الخطة4-4-2
حراسة المرمى تيبو كورتوا
خط الدفاعفران جارسيا - أنطونيو روديجر - راؤول أسينسيو - فيديريكو فالفيردي
خط الوسطداني سيبايوس - لوكا مودريتش - جود بيلينجهام - أردا جولر
خط الهجومبراهيم دياز - كيليان مبابي
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