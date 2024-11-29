موعد مباراة ريال مدريد وخيتافي في الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد وخيتافي في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يواجه ريال مدريد نظيره خيتافي ضمن مباريات الجولة 15 من الدوري الإسباني على ملعب سانتياجو برنابيو في واحدة من المباريات التي يفترض أن تكون في المتناول بالنسبة لريال مدريد على أرضه وبين جماهيره.

ريال مدريد يطمح في تجاوز الهزيمة التي تكبدها من ليفربول في دوري أبطال أوروبا ويريد مداواة جراحه بأداء أفضل في الدوري الإسباني الذي يحاول فيه استمرار مطاردة برشلونة.

وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مباراة ريال مدريد وخيتافي في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

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ما موعد مباراة ريال مدريد وخيتافي في الدوري الإسباني 2024-2025 ؟

موعد مباراة ريال مدريد وخيتافي في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني 2024-2025 هو يوم الأحد 1 ديسمبر 2024، على ملعب سانتياجو برنابيو.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة والربع مساء بتوقيت مصر، السادسة والربع مساء بتوقيت السعودية..

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وخيتافي في الدوري الإسباني 2024-2025 ؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ريال مدريد وخيتافي عبر قناة beIN Sports HD 3.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق ريال مدريد - خيتافي الأحد 1 ديسمبر 2024

17:!5 مصر، 18:15 السعودية beIN Sports HD 3 سانتياجو برنابيو خليل البلوشي

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام خيتافي في الدوري الإسباني 2024-2025