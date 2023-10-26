كلاسيكو الأرض: موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد المباراة المرتقبة بين برشلونة وريال مدريد في كلاسيكو الكرة الإسبانية 2023-2024، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستضيف ملعب مونتجويك، في إقليم كتالونيا، كلاسيكو جديدًا للكرة الإسبانية، بين ريال مدريد، وبرشلونة، ضمن مباريات الجولة 11 من مسابقة الدوري الإسباني 2023-2024.

المباراة تأتي في خضم تألق كبير لريال مدريد مطلع هذا الموسم بقيادة نجمه الأبرز جود بيلينجهام هداف الدوري الإسباني حتى الوقت الحالي، وبين برشلونة الطامح بدوره للفكاك من إصابات لاعبيه وغياباتهم الصعبة والخروج بنتيجة الفوز من هذه المباراة التي تقام على ملعبه ووسط جماهيره.

الفوز بتلك المباراة بالنسبة لريال مدريد سيعني مواصلة الصدارة بلا شك، والفكاك من الضغوطات الآتية من برشلونة صاحب المركز الثالث في الوقت الحالي الذي سيتخطاه في رصيد النقاط حال فوز البلوجرانا بالكلاسيكو.

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ريال مدريد يملك 25 نقطة في المركز الأول، وبنفس الرصيد يأتي الحصان الأسود جيرونا، وبرشلونة في المركز الثالث برصيد 24 نقطة، وخلف ثلاثتهم يأتي أتلتيكو مدريد برصيد 22 نقطة وله مباراة مؤجلة.

الآن سنتعرف سويًا على موعد "الكلاسيكو" المرتقب بين برشلونة وريال مدريد في مسابقة الدوري الإسباني 2023-2024، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع، وكيف تتابعها عبر الإنترنت وأكثر من ذلك.

جدول مباريات الدوري الإسباني 2023-2024 القنوات الناقلة والترتيب

ما هو موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني 2023-2024؟

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024 هو يوم السبت الموافق 28 أكتوبر 2023، على ملعب مونتجويك.

ومن المنتظر أن تنطلق المباراة في الساعة الخامسة والربع بتوقيت السعودية، الرابعة والربع بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني 2023-2024 ؟

تذيع مباريات الدوري الإسباني في الشرق الأوسط قناة BEIN SPORTS القطرية، وبالتأكيد ستجد المباراة على شاشتها.

كيف تشاهد مباراة برشلونة وريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني 2023-2024 عبر الإنترنت؟

هواة البث المباشر يمكنهم المشاهدة عبر تطبيق TOD.

المباراة الموعد القناة الناقلة المشاهدة عبر الإنترنت الملعب برشلونة - ريال مدريد السبت 28 أكتوبر 2023

17:15 السعودية

16:15 مصر beIN Sports HD 1 TOD مونتجويك

ما هو تاريخ مواجهات برشلونة وريال مدريد في المسابقات الرسمية؟

التقى برشلونة وريال مدريد من قبل في المنافسات الرسمية في 254 مباراة، فاز ريال مدريد في 102 مباراة، وفاز برشلونة في 100 مباراة، وتعادلا في 52 مباراة.

وسجل ريال مدريد في شباك برشلونة بالمنافسات الرسمية 424 هدفًا، بينما سجل برشلونة 415 هدفًا في كل المنافسات الرسمية.

البطولة عدد المباريات فوز ريال مدريد فوز برشلونة تعادل أهداف ريال مدريد أهداف برشلونة الدوري الإسباني 186 77 74 35 299 298 كأس ملك إسبانيا 37 13 16 8 66 68 السوبر الإسباني 16 9 5 2 34 23 دوري أبطال أوروبا 8 3 2 3 13 10 كأس التتويج 1 0 1 0 1 3 كأس الدوري 6 0 2 4 8 13 الإجمالي 254 102 100 52 424 415

ما هي إصابات برشلونة قبل الكلاسيكو ومتى تعود؟

ترسانة مدججة باللاعبين تغيب عن برشلونة في الكلاسيكو المقبل، نستعرضهم وحالات إصاباتهم في الجدول التالي:-

اللاعب الإصابة موعد العودة روبرت ليفاندوفسكي العقب 28 أكتوبر 2023 بيدري الفخذ غير محدد (عاد للتدريبات الجماعية) فرينكي دي يونج العقب 28 أكتوبر 2023 رافينيا الفخذ 28 أكتوبر 2023 جول كوندي الركبة 16 توفمبر 2023 سيرجي روبرتو عضلات الساق 12 نوفمبر 2023 جواو فيليكس كدمة عضلية 28 أكتوبر 2023

ما هي إصابات ريال مدريد قبل الكلاسيكو ومتى تعود؟

مع بدء تعافي نجوم ريال مدريد المصابين، بدأت تشكيلة الملكي تتضح ملامحها واكتملت إلى حد كبير كتيبة كارلو أنشيلوتي، لكن يظل هناك بعض اللاعبين المصابين نستعرضهم في الجدول التالي:-

اللاعب الإصابة موعد العودة إيدير ميليتاو الرباط الصليبي مارس 2024 تيبو كورتوا الرباط الصليبي أبريل 2024 داني سيبايوس إصابة عضلية 5 نوفمبر 2023 أردا جولر الفخذ 5 نوفمبر 2023

تشكيل برشلونة المتوقع في الكلاسيكو

من المتوقع أن يدخل المدرب تشافي هيرنانديز المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل| 4-3-3

مارك أندريه تير شتيجن

أليخاندرو بالدي - أندرياس كريستينسن - رونالد أراخو - جواو كانسيلو

أوريول روميو - إلكاي جوندوجان - جافي

جواو فيليكس - فيران توريس - لامين يامال

تشكيل ريال مدريد المتوقع في الكلاسيكو

من المتوقع أن يدخل المدرب كارلو أنشيلوتي المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل| 4-4-2

كيبا أريزابالاجا

فيرلاند ميندي - دافيد ألابا - أنطونيو روديجر - داني كارباخال

توني كروس - فيديريكو فالفيردي - لوكا مودريتش - جود بيلينجهام

فينيسيوس جونيور - رودريجو جويس