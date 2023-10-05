موعد مباراة ريال مدريد وأوساسونا في الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد وأوساسونا في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني 2023-2024، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستضيف ملعب "سانتياجو برنابيو" في العاصمة الإسبانية مدريد، مباراة ريال مدريد وأوساسونا، والتي تقام ضمن الجولة التاسعة لمنافسات موسم 2023-2024 من الدوري الإسباني.

ريال مدريد، صاحب الأرض والجمهور يدخل اللقاء بعدما نجح في خطف صدارة الترتيب عقب فوزه على جيرونا في الجولة الماضية بثلاثة أهداف دون رد، ووصل إلى النقطة 21، في صدارة الترتيب وخلفه برشلونة بـ 20 نقطة.

أما أوساسونا بعد نزيف النقاط في عدد من المباريات، تذوق طعم الانتصار في الجولة الأخيرة على حساب ألافيس، ليصل إلى النقطة العاشرة في المركز العاشر، ويطمح للخروج بنتيجة إيجابية أمام الميرينجي.

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وفي السطور التالية، يقدم "GOAL.com" كل ما تريد معرفته عن مباراة جيرونا وريال مدريد في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني 2023-2024..

ما هو موعد مباراة ريال مدريد وأوساسونا في الدوري الإسباني 2023-2024؟

موعد مباراة ريال مدريد وأوساسونا في الجولة التاسعة لمنافسات موسم 2023-2024 من الدوري الإسباني هو يوم السبت 7 أكتوبر 2023، على ملعب سانتياجو برنابيو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد أوساسونا في الدوري الإسباني 2023-2024؟

تملك شبكة "beIN Sports" القطرية حقوق بث مباريات الدوري الإسباني 2023-2024 حصريًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتأكيد ستذيع مباراة ريال مدريد أوساسونا عبر إحدى قنواتها.

ومن المقرر أن تبث مباراة جيرونا وريال مدريد عبر قناة beIN Sports 3.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب ريال مدريد - أوساسونا السبت 7 أكتوبر 2023،

17:15 مصر والسعودية beIN Sports 3 سانتياجو برنابيو

التشكيل المتوقع لريال مدريد

طريقة اللعب: 4-1-2-1-2

كيبا أريثابالاجا

داني كارباخال - أنطونيو روديجر - فران جارسيا- فيرلان ميندي

إدواردو كامافينجا

أوريليان تشواميني -فيديريكو فالفيردي

جود بيلينجهام

رودريجو - فينيسيوس جونيور