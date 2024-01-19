تعرف على موعد مباراة ريال مدريد وألميريا في الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستضيف ريال مدريد، نظيره ألميريا، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإسباني 2023-2024، على ملعب "سانتيجو برنابيو".

ريال مدريد، يدخل المباراة بهدف مصالحة الجماهير، عقب السقوط في ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا أمام أتلتيكو مدريد بأربعة أهداف لهدفين.

بينما يعاني ألميريا بشكل كبير هذا الموسم، وسيدخل المباراة بهدف الخروج بنتيجة إيجابية أمام العملاق العاصمي تساعده في الهروب من الهبوط.

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في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة ريال مدريد وألميريا في الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

جدول مباريات الدوري الإسباني 2023-2024 القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة ريال مدريد وألميريا في الدوري الإسباني 2023-2024؟

موعد مباراة ريال مدريد وألميريا في الدوري الإسباني 2023-2024 هو يوم الأحد 21 يناير 2024 على ملعب سانتياجو برنابيو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 17:15 بتوقيت مصر، 18:15 بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وألميريا في الدوري الإسباني 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني عبر قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، ستجد مباراة ريال مدريد وألميريا على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالمباراة عبر تطبيق TOD.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق ريال مدريد - ألميريا الأحد 21 يناير 2023

17:15 مصر، 18:15 السعودية beIN SPORTS HD 1 سانتياجو برنابيو حسن العيدروس

التشكيل المتوقع لريال مدريد

من المتوقع أن يدخل المدرب كارلو أنشيلوتي المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

كيبا أريزابالاجا

فران جارسيا - ناتشو فيرنانديز - أنطونيو روديجر - داني كارباخال

أوريليان تشواميني - لوكا مودريتش - إدواردو كامافينجا

براهيم دياز - فينيسيوس جونيور - خوسيلو