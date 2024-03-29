تعرف على موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

مباراة هامة في الدوري الإسباني ستجمع كلًا من ريال مدريد وأتلتيك بيلباو في توقيت هام للغاية من عمر الموسم في الدوري الإسباني 2023-2024.

المباراة تجري بينما يملك ريال مدريد 72 نقطة في المركز الأول، ويمتلك أتلتيك بيلباو المركز الرابع برصيد 56 نقطة.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع وكل ما تريد معرفته عن المباراة القوية..

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جدول مباريات الدوري الإسباني 2023-2024 القنوات الناقلة والترتيب

ما هو موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني 2023-2024؟

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو هو يوم الأحد 31 مارس 2024، على ملعب سانتياجو برنابيو.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، يمكنك مشاهدة المباراة على شاشتها.

وخصصت الشبكة قناة beIN Sports HD 3 لنقل مباراة برشلونة ولاس بالماس في الدوري الإسباني.

هواة البث المباشر يمكنهم فعل ذلك عبر تطبيق TOD.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق ريال مدريد - أتلتيك بيلباو الأحد 31 مارس 2024،

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 3 سانتياجو برنابيو عصام الشوالي

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التشكيل المتوقع لريال مدريد أمام أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني 2023-2024

من المتوقع أن يدخل المدرب كارلو أنشيلوتي المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-4-2